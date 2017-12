Angiograf pe post de mobilă

De peste un an şi jumătate, angiograful Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa zace nestingherit în încăperea special amenajată, acesta fiind defect. Directorul medical al celei mai mari unităţi sanitare din judeţ, dr. Liliana Tuţă, a declarat că aparatul nu poate fi reparat mai ales acum, în condiţiile de criză prin care trece SCJU, abia existând bani pentru achiziţionarea unor medicamente şi materiale sanitare. „A fost făcută o evaluare şi am aflat că ne trebuie 80.000 euro pentru reparaţia aparatului, bani pe care nu-i avem. Am avut unele promisiuni, însă nu s-au concretizat”, a declarat medicul director. Angiografia este utilizată, în principal, pentru studierea vaselor inimii şi ale plămânilor, celor ale creierului şi măduvei spinării (angiografii cerebrale şi medulare) şi a celor ale membrelor şi viscerelor (rinichi, mezenter). Dr. Tuţă a explicat că examenul depistează leziunile arteriale, îndeosebi ale stenozelor (îngroşările) consecutive ateromului (depozit lipidic pe peretele arterial), anevrismelor (dilataţii localizate ale arterelor), ocluziilor unui vas de către un aterom sau de către un cheag. Ea spune că datorită intervenţiei radiologice ar putea fi salvaţi o serie de pacienţi cu accidente vasculare cerebrale sau infarct miocardic. “Sunt perioade şi perioade. De exemplu, avem săptămâni când ajung chiar şi câte zece bolnavi care ar putea fi ajutaţi cu această metodă. Se observă o creştere a numărului acestor persoane în perioada sărbătorilor, dar şi acum, pe caniculă”, a mai spus dr. Tuţă. Din păcate, aceşti bolnavi sunt trimişi la clinicile din Capitală, asta dacă le permite starea de sănătate. În caz contrar, medicii apelează la alte metode pentru salvarea bolnavilor, dar care sunt mai rudimentare.