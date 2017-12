Antonescu, reinventat?

COLICI POLITICIANISTE Liberalii sunt ameţiţi de frământările din partid, de ideea fuziunii cu pedeliştii, de beţia cuvintelor aricioase, de orgoliul de a avea ei ultimul cuvânt şi de a da ei candidatul dreptei pentru alegerile prezidenţiale. Cu siguranţă îi frământă nominalizarea persoanei ce urmează să intre în lupta pentru prezidenţiale. După ce s-au aruncat cu capul înainte într-o alianţă cu potenţial de fuziune cu PDL, liberalii au demonstrat că se află într-un dispreţ suveran faţă de cel ce îi poate urca sau arunca de pe scena politică: publicul. Până acum, candidatul principal era Crin Antonescu. Acesta a renunţat, însă, pentru moment la candidatură, urmând ca partidele de dreapta să stabilească împreună ce candidat vor susţine. Lucrurile nu sunt aşa simple, pentru că sunt mulţi care visează să ajungă în această postură. Pemepiştii Elenei Udrea l-au desemnat pe traseistul Cristian Diaconescu, feciştii îl vor (cel puţin aşa susţine şeful lor) pe fostul premier Mihai-Răzvan Ungureanu, ţărăniştii nu contează, liberalii oscilează între primarul sibian Klaus Iohannis şi Crin Antonescu, iar pedeliştii vor cânta, probabil, după cum vor dirija cei din PNL. Aşa încât un singur candidat susţinut de dreapta politică este doar un vis utopic, un soi de ciozvârtă aruncată oamenilor pentru a fi roasă până se decid mai-marii partidelor din opoziţie ce vor face.

SUSŢINERE CLUJEANĂ Sâmbătă, am aflat că Delegaţia Permanentă a PNL Cluj (de ce oare nu Sibiul, unde este primar?) a decis susţinerea lui Iohannis la Congresul PNL, de la sfârşitul lunii iunie, pentru a candida la funcţia de preşedinte al României. Clujenii spun că au motive: Iohannis are prestanţă, are „deschidere în Europa“ şi a fost acceptat de „greii partidului“ ca preşedinte interimar. Astea da atuuri. În schimb, Iohannis spune că “există posibilitatea ca fostul lider al partidului, Crin Antonescu, să candideze la alegerile prezidenţiale, dacă baza PNL doreşte acest lucru”. El susţine însă că, din discuţiile personale avute cu acesta, a aflat că nu-şi doreşte intrarea în cursă. Noi nu ştiam asta. Antonescu nu a dat niciodată de înţeles că nu l-ar mai tenta o astfel de candidatură. Nu credem că edilul sibian Iohannis este pregătit să facă faţă unei campanii cu miză atât de mare, dar liberalii se străduiesc al naibii de tare să creeze profilul candidatului cu o anumită prestanţă, scump la vorbă, inexpresiv, cu un temperament cât un aisberg, dar care ar putea juca, din punctul lor de vedere, rolul de salvator de ţară.