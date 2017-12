Apa băută pe stomacul gol poate face minuni, spun specialiştii amerciani, citaţi de hubpages.com. Niponii cred că acest obicei are numeroase beneficii asupra sistemului digestiv şi circulator, iar studiile cercetătorilor americani au confirmat acest lucru. Un pahar cu apă consumat pe stomacul gol este benefic şi pentru tratarea artritei, epilepsiei, obezităţii, TBC-ului, meningitei, problemelor rinichilor, dereglărilor digestive, diabetului şi afecţiunilor oculare. Mai mult, apa pe stomacul gol are influenţe extraordinare asupra reglării ritmului cardiac, tratării cancerului, otitei sau afecţiunilor respiratorii. Tratamentul este simplu. Imediat cum te-ai trezit, înainte de periajul dinţilor sau baia de dimineaţă, bea trei pahare de apă. Îţi poţi începe rutina obişnuită de dimineaţă, dar aşteaptă 45 de minute înainte de a consuma ceaiul obişnuit şi micul dejun. Pentru cancer, artrită sau TBC, specialiştii recomandă o cură de apă, timp de 90 de zile. Acest simplu tratament nu are efecte adverse şi nu interacţionează în niciun fel cu alimentaţia sau medicaţia pe care o iei.