Apă şi canalizare pentru toate locuinţele din Hârşova

În Hârşova, în urmă cu cinci ani, reţeaua de canalizare era subdimensionată. Astfel, în secolul XXI, mai bine de jumătate dintre cele 93 de străzi nu aveau canalizare, iar cetăţenii din acele zone, deşi trăiau în oraş, beneficiau de condiţii „ca la ţară”. Pentru a le oferi condiţii decente, „ca la oraş”, Primăria a iniţiat, în 2009-2010, planul extinderii reţelei şi, în aceeaşi perioadă, au fost demarate lucrări pentru 43 de străzi care nu beneficiau de această utilitate. Lucrările au fost duse la bun sfârşit, dar situaţia familiilor situate în capetele străzilor, din zonele stâncoase, a rămas neschimbată. Din această cauză, Primăria intenţionează să mai iniţieze un proiect, pentru a le cupla la canalizare. „Au mai rămas doar vreo câteva case care nu au canalizare, dar vom face tot posibilul să le racordăm şi pe ele la sistem”, a declarat primarul din Hârşova, Tudor Nădrag. În plus, aceleaşi familii nu beneficiază nici de apă. „Din cauza faptului că locuinţele sunt construite pe stâncă, nu s-au putut face săpături şi nu le-am putut racorda... şi au fost şi nemulţumiri legate de acest subiect. Oricum, problema este pe cale să se rezolve în curând, pentru că acum se lucrează la reţeaua de apă”, a declarat edilul. Primarul susţine că, prin sprijinul RAJA şi ADI Apă Canal, au fost atraşi anul trecut, în vară, aproximativ 7 milioane de euro, cu care vor fi construite o staţie de epurare, trei staţii de pompare şi o conductă de refulare de aproximativ 3 km. În plus, vor mai fi forate încă şapte puţuri pentru apă de calitate. Primarul spune că proiectul se află în faza de execuţie şi este de părere că, în toamna acestui an, lucrările vor fi deja gata. Aşadar, în scurtă vreme, toţi hârşovenii vor beneficia de sisteme de apă şi canalizare la standarde europene.