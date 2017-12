Arestări în cazul înmatriculărilor cu acte false

CERTIFICATE FISCALE FALSE Magistraţii Tribunalului Constanţa i-au arestat, vineri după-amiază, pe doi dintre cei patru suspecţi acuzaţi că se ocupau cu înmatriculări frauduloase de autoturisme. Suspecţii au fost reţinuţi de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa în urma mai multor descinderi efectuate joi dimineaţă, în Cumpăna, Valu lui Traian şi municipiul Constanţa. Adrian Cosmin Sporea, de 37 de ani, angajat al Serviciului Public de Impozite şi Taxe (SPIT) a fost arestat preventiv pentru o perioadă de 29 de zile sub aspectul comiterii infracţiunilor de luare de mită, abuz în serviciu contra intereselor publice şi fals material în înscrisuri oficiale, în timp ce Sorin Teodor Tănase, de 41 de ani, va sta în spatele gratiilor tot 29 de zile pentru dare de mită, instigare la abuz în serviciu contra intereselor publice şi instigare la fals material în înscrisuri oficiale. Anchetatorii au stabilit că, în perioada octombrie 2011 - ianuarie 2012, Sporea a primit în cinci rânduri diferite sume de bani, cuprinse între 250 şi 300 de lei, de la Teodor Sorin Tănase, administrator al unei societăţi comerciale de înmatriculări auto, pentru a întocmi şi elibera certificate fiscale contrafăcute, având în vedere că beneficiarii aveau debite către bugetul local sau nu declaraseră la organele fiscale autovehiculele cumpărate. Aceste certificate erau folosite de Tănase în mod fraudulos la înmatricularea autovehiculelor. Totodată, procurorii au descoperit că funcţionarul public întocmea certificatele fiscale la calculatorul personal de la domiciliu, cu ocazia percheziţiei în locuinţa sa fiind găsită o ştampilă cu impresiunea Serviciului Public de Impozite şi Taxe Constanţa.

ANCHETĂ INTERNĂ Într-un comunicat de presă remis vineri de SPIT Constanţa se arată că Adrian Cosmin Sporea se ocupa de emiterea, verificarea şi eliberarea certificatelor de atestare fiscală. Reprezentanţii SPIT spun că de la data angajării, respectiv 10 octombrie 2007, şi până în prezent, Adrian Cosmin Sporea a avut o singură sancţiune disciplinară, în 2008, ce a constat în diminuarea drepturilor salariale cu 10% pe o perioadă de o lună. Sancţiunea a fost dată pentru stabilirea eronată a unui debit, transmis ulterior spre executare silită fără a fi verificat. Eroarea a fost remediată concomitent cu aplicarea sancţiunii, contribuabilul neavând de suferit. Având în vedere că funcţionarul public a fost arestat preventiv, SPIT va dispune suspendarea de drept a raporturilor de serviciu. În urma acestui incident, SPIT solicită contribuabililor care au suspiciuni asupra validităţii unor astfel de documente să le verifice pe site-ul instituţiei www.spit-ct.ro, la secţiunea „Servicii Online - Verifică certificat fiscal şi/sau Verifică fişa de înmatriculare auto“, iar în situaţia în care acestea le sunt confirmate să sesizeze conducerea instituţiei în vederea dispunerii măsurilor legale ce se impun.

SUSPECT CU GREUTATE Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa spun că Teodor Sorin Tănase este cercetat penal şi într-un alt dosar aflat în lucru la Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) Constanţa. La începutul lunii noiembrie 2009, Teodor Sorin Tănase şi subofiţerul Daniel Ştefan Scarlat, din cadrul Direcţiei Generale de Permise de Conducere şi Înmatriculări Auto (DGPCIA) Bucureşti, au fost reţinuţi sub aspectul comiterii infracţiunilor de asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni, abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, fals intelectual, complicitate la punere în circulaţie a unor numere de înmatriculare false. În plus, Tănase a fost acuzat şi de instigare la toate aceste infracţiuni. Procurorii DIICOT au stabilit că, în perioada mai-septembrie 2009, Scarlat a folosit logistica atelierului DGPCIA Bucureşti pentru a fabrica plăcuţe false de înmatriculare. Gruparea pe care cei doi o coordonau era urmărită de oamenii legii din 2006, an în care au fost descoperite 147 de astfel de plăcuţe, însă falsificatorii au fost găsiţi pe rând, în decursul a trei ani, şi abia în octombrie 2009 au apărut indicii clare despre afacerea derulată de Scarlat şi restul grupului din care făcea parte şi Sorin Teodor Tănase. Procurorii DIICOT spun că suspecţii falsificau documente şi plăcuţe de înmatriculare pentru maşini furate sau care nu puteau fi înmatriculate, care mai apoi erau înscrise în circulaţie şi vândute deşi nu îndeplineau condiţiile de înscriere şi omologare prevăzute de Registrul Auto Român.