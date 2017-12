Armistițiu cu victime în Ucraina

Reprezentanţii Kievului şi ai separatiştilor s-au înţeles, sâmbătă, asupra unui armistiţiu şi creării unei zone demilitarizate pe o rază de 30 de kilometri în estul Ucrainei, au anunţat cele două părţi, după şapte ore de negocieri la Minsk. Documentul de nouă puncte prevede, în special, încetarea utilizării armelor şi o retragere cu 15 kilometri de la linia de contact a artileriei grele a celor două tabere, a precizat fostul preşedinte ucrainean Leonid Kucima. Confruntări armate au loc în continuare în estul Ucrainei, în pofida semnării unui memorandum ce are rolul consolidării armistiţiului încheiat pe 5 septembrie între administraţia de la Kiev şi insurgenţii pro-ruşi. Cel puţin doi militari ucraineni au fost ucişi și alţi opt au fost răniţi în confruntări cu insurgenţii pro-ruşi izbucnite după semnarea, vineri, a memorandumului care are rolul consolidării armistiţiului. În consecință, armata ucraineană a anunțat ieri că instituirea unei zone demilitarizate în estul Ucrainei nu este posibilă atât timp cât continuă confruntările militare.

ZECI DE MILITARI RUȘI MORȚI ÎN UCRAINA Cel puţin 80 de militari ruşi au fost ucişi în august, în confruntările din estul Ucrainei, afirmă un politician rus de opoziţie, Lev Şlosberg, prezentând mărturiile unor membri ai unităţilor speciale ruse, scrie ziarul ”The New York Post”. Membri ai unităţilor speciale ruse au confirmat că au fost trimişi în regiunea separatistă ucraineană Lugansk, armata rusă spunându-le că participă la un exerciţiu militar. ”Căutam nenorociţi de ucraineni”, a declarat un militar rus, citat de ”Sunday Times”. ”Am ieşit într-o zonă deschisă. Am fost atacaţi. 80 de militari au fost ucişi. Eu am fost rănit. Mi s-a spus că doar zece au scăpat cu viaţă. Ni s-a spus treptat despre ce este vorba. Ne-au spus că este un exerciţiu. Eu i-am spus soţiei mele că mergem în război”, a subliniat militarul rus, membru al Diviziei Aeropurtate 76, aparţinând Forţelor Aeriene ruse. Administraţia de la Kiev şi NATO susţin că trupe ruse sunt în estul Ucrainei, pentru a-i ajuta pe separatişti. Moscova a dat asigurări că nu există militari ruşi în Ucraina. Conflictul militar între administraţia de la Kiev şi insurgenţi durează de peste cinci luni, soldându-se cu aproape 2.900 de morţi.

Sâmbătă, generalul american Philip Breedlove, comandantul forţelor aliate din Europa, a declarat, în cursul unei reuniuni NATO la Vilnius, că forţele ruse se află în continuare pe teritoriul Ucrainei, fără a preciza însă numărul de militari ruşi. În cursul unei reuniuni de două zile, şefii de Stat Major din cadrul NATO au discutat despre securitatea regională şi despre relaţiile lor cu Rusia, în contextul în care o nouă încetare a focului a fost semnată la Minsk. Generalul Breedlove şi-a exprimat speranţa că memorandumul semnat sâmbătă va avea rezultate pozitive.

SCHIMB DE PRIZONIERI Administraţia de la Kiev a eliberat, sâmbătă, în regiunea separatistă Donețk, 38 de insurgenţi pro-ruşi, în schimbul unui număr egal de militari ucraineni capturaţi de rebeli, relatează Kyiv Post. Potrivit site-ului israelian Ynetnews, printre insurgenţii eliberaţi s-a numărat şi un cetăţean israelian, Pavel Vetko, în vârstă de 39 de ani.

PROTESTE LA MOSCOVA Mii de persoane, printre care și lideri ai opoziției, s-au adunat ieri în centrul Moscovei, pentru a protesta faţă de rolul Rusiei în conflictul separatist din Ucraina. Potrivit Poliţiei, la ”Marşul pentru pace” au participat 5.000 de persoane, însă unul dintre organizatori susţinea că au fost zeci de mii de participanţi. Organizatorii mitingului au cerut Moscovei să înceteze ”politica agresivă şi iresponsabilă faţă de Ucraina”, avertizând că Rusia riscă izolarea pe plan internaţional.

CURSA MH17, LA CEDO Rudele victimelor germane ale avionului Malaysia Airlines prăbuşit în Ucraina intenţionează să dea în judecată Kievul la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, deoarece nu a interzis zborurile civile deasupra unei zone de război. Cursa MH17, având la bord 298 de persoane, s-a prăbuşit pe 17 iulie, în estul Ucrainei. Toate persoanele aflate la bord au murit. Kievul şi insurgenţii pro-ruşi se acuză reciproc de doborârea avionului de pasageri. ”Fiecare ţară este responsabilă de securitatea spaţiului său aerian”, a explicat Elmar Giemulla, avocatul a trei familii germane care au pierdut rude în incident. Avocatul a precizat că va depune o plângere la CEDO, în octombrie, prin care va acuza Ucraina de omor din neglijenţă şi va cere daune de un milion de euro pentru fiecare dintre cele 298 de victime. Avocatul a subliniat că, în stadiul actual al investigaţiei, Rusia nu poate fi acuzată, dar nu a exclus o acţiune judiciară împotriva Moscovei, în viitor.