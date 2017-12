Asociaţia de dezvoltare şi promovare a turismului - Litoral, înfiinţată oficial

După ce membrii Asociaţiei de dezvoltare şi promovare a turismului - Litoral şi-au ales, la începutul săptămînii, prin vot secret, preşedintele şi componenţa Consiliului Director şi au aprobat statutul şi actul constitutiv, ieri au semnat, în faţa unui notar public, actele de înregistrare a asociaţiei. “Surpriza zilei, neplăcută aş putea spune, este că Direcţia Apelor Dobrogea Litoral (DADL), deşi a participat la alegerea conducerii şi la lucrările Comisiei pentru un litoral mai bun timp de opt luni, astăzi a ales să nu se prezinte, prin intermediul unui reprezentant, să semneze în faţa notarului actele de înfiinţare a asociaţiei. Acest lucru înseamnă că DADL nu va mai face parte din consorţiu, cel puţin pentru moment”, a declarat preşedintele Asociaţiei Litoral, Corina Martin. Contactat telefonic, purtătorul de cuvînt al DADL, Cătălin Anton, a declarat că Direcţia nu şi-a delegat un reprezentant pentru a participa la semnarea actelor, din cauza unor probleme tehnice, dar că acest lucru nu este echivalent cu retragerea DADL din cadrul Asociaţiei. Corina Martin a mai spus că, de astăzi, asociaţia începe să funcţioneze în baza priorităţilor stabilite în cadrul Comitetului pentru un litoral mai bun: “Ştim exact de ce suferă litoralul românesc, ne-am definit obiectivele şi nu ne rămîne decît să trecem la treabă”. Principalele obiective al asociaţiei sînt crearea brandului litoral prin promovarea şi dezvoltarea acestei destinaţii şi crearea unei strategii locale de dezvoltare a turismului. “Considerăm că nu sîntem suficient promovaţi la nivel central şi că turismul, împreună cu litoralul, nu sînt o prioritate pentru autorităţile de la centru. Consorţiul local, înregistrat oficial de acum, va sprijini toate iniţiativele autorităţilor locale care vor veni în sprijinul turismului şi pe toţi membrii săi care vor avea proiecte pe litoral. Dacă nu ne sprijinim noi înşine, nu putem aştepta sprijin de la centru”, a mai spus Martin, adăugînd că principalul motiv pentru care lucrurile au mers prost în turism a fost lipsa de comunicare între factorii implicaţi în acest domeniu: “Noi, cei de pe litoral, nu am acţionat niciodată ca o echipă. Fiecare şi-a stabilit o direcţie de dezvoltare proprie, pe care nu a coordonat-o cu a celorlalţi. Nu am ştiut să ne sprijinim reciproc şi să acţionăm împreună pentru un scop comun. De acum încolo însă nu vom mai putea fi acuzaţi că nu sîntem uniţi şi că nu avem un reprezentant cu care să se poată discuta”. Martin a precizat că va propune celorlalţi membri ai asociaţiei ca Autoritatea Naţională pentru Turism (ANT), care nu se poate asocia din punct de vedere juridic într-un parteneriat public-privat, să primească distincţia de membru de onoare. “În acest mod, întindem o mînă ANT şi încercăm să stabilim un parteneriat real cu această instituţie deşi, după cum vedem, turismul a fost trecut ca o piesă de joc într-un alt minister mai mic, dar care sperăm să capete o importanţă mare. În acelaşi timp, ne exprimăm speranţa că actuala formulă a Guvernului, fără ministrul Mediului, care a intervenit brutal în turism, să ducă lucrurile spre bine”, a specificat preşedintele Asociaţiei. La rîndul său, reprezentantul TUI în România, Ciprian Popescu, a declarat că prin înfiinţarea asociaţiei se vor pune bazele pentru dezvoltarea unui turism sănătos: “Acest parteneriat va rezolva o altă problemă vitală a litoralului: absorbţia unui procent cît mai mare din fondurilor structurale, care pot fi absorbite doar de acest tip de entitate”. El a adăugat că rolul TUI în asociaţie este acela de a promova litoralului românesc pe plan extern: “Promovarea externă care s-a făcut României a fost haotică, iar cea destinată litoralului a lipsit cu desăvîrşire. Ne propunem să canalizăm promovarea turismului către segmentul ţintă de turişti pe canalele pe care ni le vor deschide touroperatorii. Acest World of TUI pe care îl reprezint crede în destinaţia România, în general, şi în litoral, în special. Litoralul este cel care creează volum, iar noi, la ora actuală, avem nevoie de volum pentru o bună dezvoltare a turismului. Este interesant să dezvolţi nişe de tipul turismului cultural sau religios, dar acesta nu va crea volum, ci va completa turismul de masă, care ne acordă confort şi posibilitatea să dezvoltăm de la componenta hotelieră pînă la întreaga comunitate locală”. Membrii Asociaţiei se vor întîlni în cadrul unei şedinţe imediat după Paşte, pentru a pune la punct o serie de probleme organizatorice. Reamintim că vicepreşedinţii Asociaţiei sînt Consiliul Judeţean Constanţa şi Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură, iar Primăria Constanţa, TUI România, Patronatul Industriei Hoteliere Marea Neagră şi Asociaţia Patronală Hotelieră Mamaia fac parte din Consiliul Director.