„Autobuzul de Amsterdam” ancorează în Portul Constanţa

Nava fluvială de pasageri care a deschis sezonul 2007 al croazierelor pe Dunăre, acostează în această dimineaţă în Portul Constanţa. Potrivit lui Virgil Drăgan, directorul general al companiei Navlomar, cea care se ocupă de agenturarea navei, pasagerul „Bizet”, sub pavilion Elveţia, are 112 pasageri la bord, în marea lor majoritate americani. „Echipajul navei este format din 33 de membri, din care 11 români, iar restul slovaci, croaţi şi unguri. Inclusiv comandantul navei este român”, a explicat Virgil Drăgan. Americanii vor face un tur al municipiului Constanţa şi vor merge la cumpărături în principalele centre comerciale din oraş. Pasagerul va sta în Portul Constanţa două zile, după care va ridica ancora şi va pleca în direcţia Amsterdam, cu escală la Budapesta. Nava „Bizet” are o lungime de 110 metri şi a fost botezată de echipaj „autobuzul de Amsterdam”, deoarece pasagerul tranzitează şi Canalul Rhin-Main, legînd Portul Constanţa de Amsterdam.