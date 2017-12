Aveţi probleme cu gazele? Iată noul număr de telefon!

19:29:37 / 14 Noiembrie 2017

Gaze oprite

Buna ziua, Am sunat astazi sa intreb de ce nu sunt gaze de 3zile pe str. Cercului, Mosilor si un functionar Binevoitor m a trimis sa intreb vecinii......mi se pare jalnic sa aveti astfel de angajati!!! Eu am sunat sa intreb o informatie de la o persoana in masura sa mi l dea, nu sa ma trimita sa bat pe la usa celor 30 de vecini sa ma 8nteresez daca ei stiu ceva. Chiar s a umplat tara de Dorei?