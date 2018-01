Bacalaureat 2007, pe ultima sută de metri

Unul dintre cele mai importante examene din viaţa şcolară este bacalaureatul, puntea care face trecerea între liceu şi facultate. Sesiunea de vară a acestui examen ia startul la începutul săptămînii viitoare, pentru peste 190.000 de elevi, cu proba orală, la limba şi literatura română. Liceenii acestei generaţii iau parte la cel mai recent experiment al ministrului Cristian Adomniţei, care a propus „subiecte la vedere” pentru toţi cei care au susţinut, în această perioadă, examene. Subiectele au fost postate pe pagina de internet a Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, la www.subiecte2007.edu.ro, pagină care a fost accesată de peste 2.400.000 de ori. Astfel, prima probă a bacalaureatului, cea la limba şi literatura română, are loc luni, 25 iunie 2007. Liceenii care aparţin minorităţilor naţionale vor susţine, între 26 şi 27 iunie, proba orală la limba şi literatura maternă, cea de-a treia probă orală avînd loc între 27 şi 28 iunie, la limba şi literatura modernă. În zilele următoare, tinerii vor susţine examenele scrise. Pentru fiecare materie, sînt disponibile cîte 100 de variante, numărul total pregătit fiind de 12.000.

Pentru această sesiune a bacalaureatului, în judeţul Constanţa sînt înscrişi pe listele finale 7.896 candidaţi, repartizaţi în 21 centre de examen şi două subcomisii. Conform metodologiei de organizare şi desfăşurare, numărul candidaţilor înscrişi într-o comisie de examen este cuprins între 250 şi 450. Pentru centrele de examen care au arondate unităţi de învăţămînt situate la distanţă mare de centru, se pot organiza subcomisii, care au un efectiv de cel puţin 75 de candidaţi şi care îşi pot desfăşura activitatea în altă locaţie sau chiar în altă localitate decît cea în care îşi are sediul centrul de examen. La probele orale/practice, candidaţii intră în sala de examen în ordinea afişată, respectîndu-se ora prevăzută pentru fiecare grupă. Fiecare candidat prezintă comisiei documentul de identitate şi fişa individuală pentru consemnarea rezultatelor la examinările orale şi practice. Comisia de bacalaureat verifică identitatea fiecărui candidat. La probele orale, candidatul extrage un bilet şi primeşte o hîrtie ştampilată pentru ciornă. Candidatul poate opta pentru schimbarea biletului, în cazul în care subiectele de pe primul bilet nu-i sînt familiare. Un al doilea bilet înseamnă, însă, scăderea notei cu un punct. Pentru elaborarea răspunsurilor, fiecare candidat are la dispoziţie 10 - 15 de minute. Desfăşurarea probelor orale are caracter public. Conform Legii Învăţămîntului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, examenul naţional de bacalaureat constă în susţinerea a două, respectiv a trei probe comune şi a trei probe diferenţiate, în funcţie de filieră şi profil. Pentru Constanţa, probele comune sînt următoarele: proba A (limba şi literatura română - scris şi oral) şi proba B (una dintre limbile moderne de circulaţie internaţională, studiate în liceu - oral). Celelalte probe sînt diferenţiate în funcţie de filieră (teoretică, tehnologică, vocaţională), de profil, de specializare şi de opţiunea elevului.