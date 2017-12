“Băsescu menţine o camarilă cleptomană la butoane, pentru finanţări ilegale”

Prim-vicepreşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, ieri, că Traian Băsescu “nu vrea să-şi respecte atribuţiile constituţionale şi să participe la instalarea unui Guvern legitim: vrea să menţină o camarilă cleptomană la butoane pentru a putea avzîrli cu banul public în toate direcţiile, astfel încît să obţină finanţări ilegale pentru campania electorală”. De aceea, Orban a precizat că liberalii au decis să someze Guvernul să plătească românilor subvenţiile şi ajutoarele prevăzute de lege. El a subliniat că, “în România lui Băsescu, crescătorii de animale nu şi-au primit subvenţiile, deşi sînt acodate din bani UE” şi că “pensionarii, militarii, elevii, persoanele cu handicap nu mai beneficiază de gratuitate sau de reduceri la transportul public pentru că Guvernul lui Băsescu preferă să risipească banii publici azvîrlindu-i prin Ministerului Mediului către panseluţe şi fire de iarbă, prin Ministerul Dezvoltării către tot felul de pietruiri dubioase, prin Ministerul Transporturilor către nişte contracte care îmbracă forma unor tunuri evidente”. Mai mult, Orban a mai arătat că, “în România lui Băsescu, asistenţii personali ai persoanelor cu dizabilităţi nu li se plătesc indemnizaţiile la care au dreptul legal. În România lui Băsescu, şomerii şi persoanele care beneficiază de ajutorul social nu primesc sumele de bani la termen, farmaciile sînt pe punctul de a nu mai putea onora reţetele cu medicamente compensate şi gratuite şi zeci de mii de firme sînt băgate în faliment artificial deoarece statul nu-şi onorează obligaţiile contractuale. Faţă de situaţia dramatică ce există în societatea românească am luat cîteva decizii prin care, în mod evident, dorim să somăm Guvernul să-şi îndeplinească obligaţiile pe care le are, să respecte drepturile cetăţenilor români”. În acest context, liderul PNL a menţionat că liberalii vor acorda “consultanţă juridică către toate asociaţiile de crescători de animale şi către orice persoană fizică sau juridică care are acest obiect de activitate să dea în judecată Guvernul pentru a obţine din partea instanţei drepturile pe care le au”. El a adăugat că “nemernicia lui Boc şi a camarilei cleptomane pe care o conduce este fără margini”, criticînd OUG Boc care a redus plafonul pentru subvenţiile la căldură la 425 lei, anunţînd în acest context că PNL a decis în Biroul Politic Central să înainteze o propunere legisaltivă pentru mărirea plafonului de la 425, la 615 lei.