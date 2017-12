Biletul pentru concertul lui Busta Rhymes la Mamaia costă 100 lei

Biletele pentru concertul pe care rapperul american Busta Rhymes îl va susţine, pe 1 mai, la Mamaia, au preţul de 100 de lei, potrivit organizatorilor evenimentului. Concertul va avea loc cu ocazia deschiderii Clubului Bamboo Mamaia.

Busta Rhymes, pe numele său adevărat Trevor Smith Jr., s-a născut în East Flatbush, Brooklyn, pe 20 mai 1972. Rapper de succes, recompensat cu premiul Grammy, multiplu cîştigător al Discului de Platină, compozitor, Busta este şi actor. Cel care i-a dat numele de Busta Rhymes a fost Chuck D, membru al grupului Public Enemy, după jucătorul de fotbal american George „Buster\" Rhymes.

Cariera muzicală şi-a început-o la vîrsta de 17 ani, ca membru al grupului Leaders of the New School, împreună cu prietenii săi Charlie Brown, Dinco D şi Cut Monitor Milo. Sub egida casei de discuri Elektra Records, ei au înregistrat albumul de debut „A Future Without a Past\", în 1991, urmînd ca, în anul 1993, să lanseze albumul „T.I.M.E. (The Inner Mind\'s Eye)\". La scurt timp după realizarea acestui album, au apărut probleme interne şi grupul s-a destrămat chiar pe platoul emisiunii „Yo! MTV Raps\".

Primul său album solo, intitulat „The Coming\", a fost lansat în 1996 şi a devenit în scurt timp un nou reper al stilului hip-hop. În 1998, Busta a înregistrat albumul „E.L.E. (Extinction Level Event): The Final World Front\". Single-ul „Gimme Some More\" a urcat pînă pe locul 5 în topul UK Single Charts. În aprilie 1999, cu piesa „What\'s It Gonna Be?!\", interpretată în duet Janet Jackson, rapperul a cîştigat şi mai multă notorietate pe plan internaţional. Cel de-al patrulea album al său, „Anarchy\", a fost realizat în 2000, rapperul obţinînd încă un Disc de Platină. Pentru acest album a colaborat cu artişti precum Lenny Kravitz, DMX şi Jay-Z. În anul 2001 a apărut albumul „Genesis\", pentru care a colaborat cu Mary J. Blige, P. Diddy, Kelis şi Pharrell. A urmat „It Ain\'t Safe No More\", în 2002, iar în 2006 – „The Big Bang\". Kelis, Nas, Timbaland, Missy Elliott, Stevie Wonder şi Dr. Dre sînt doar cîteva dintre numele ce apar pe acest album. „Back on My B.S.\", cel de-al optulea album al artistului, va fi lansat pe 19 mai.

Busta Rhymes are, însă, şi o consistentă carieră cinematografică, cu roluri în filme precum „Shaft\" (2000), „În căutarea lui Forrester/ Finding Forrester\" (2000), „Onoare pătată/ Narc\" (2002), „Halloween: Noaptea groazei/ Halloween: Resurrection (Halloween 8)\" (2002), „Full Clip/ Full Clip/Blood Money\" (2004) şi „Order of Redemption\" (2008).