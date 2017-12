Bolnavii HIV/SIDA constănţeni, în pericol!

Problemele financiare din sistemul sanitar românesc încep să se extindă pe toate programele de sănătate, aşa că mai toţi bolnavii cronic sunt aproape de condamnare. Managerul Spitalului Clinic de Boli Infecţioase (SCBI) Constanţa, dr. Stela Halichidis, a atras atenţia că fondurile pentru programul naţional HIV-SIDA aproape că s-au terminat, medicaţia necesară fiind pentru aprox. o lună. „Dacă până la finele lunii Casa Naţională de Asigurări de Sănătate nu găseşte o soluţie pentru a face rost de banii necesari, bolnavii sunt condamnaţi la moarte”, spune dr. Halichidis. În ţară semnalele au început să apară în urmă cu câteva luni, astfel că aproape o mie de bolnavi din 15 judeţe au întrerupt deja tratamentele. „Tratamentul este foarte costisitor, mai mult decât finanţarea noastră pe un an întreg. El poate ajunge la câteva mii de euro pe lună pentru un singur pacient. Nu avem de unde să luăm aceşti bani”, spune managerul. La nivelul judeţului nostru sunt în evidenţe 869 de pacienţi cu HIV-SIDA, 810 dintre ei fiind sub tratament. În acest an, au fost confirmate alte 60 de cazuri noi.