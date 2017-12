Bruce Willis are încă o fetiță

Bruce Willis și soția lui, Emma Heming-Willis sunt părinții micuței Evelyn Penn Willis, care are patru surori. Este al doilea copil al cuplului, după Mabel, născută acum doi ani. Emma Heming, manechin de 35 de ani, a adus-o pe lume pe Evelyn la 5 mai, la Los Angeles. Bebelușul a avut 3,62 kg. Bruce Willis este înconjurat astfel doar de persoane de sex feminin. Cele trei fiice pe care le are cu Demi Moore sunt deja mari, așa încât actorul se poate concentra pe relația pe care o are din 2008 cu Emma Heming-Willis. Cei doi s-au căsătorit în 2009 și au avut primul copil în 2012.