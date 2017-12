Cadouri pentru copiii din Lumina

Avînd în vedere că luna decembrie este luna cadourilor şi că în această perioadă cei mici sînt cei mai privilegiaţi, Moş Crăciun a venit deja pentru o parte dintre prichindei. Cei aprox. 400 de copii de grădiniţă şi şcoală primară din comuna Lumina i-au primit, ieri, pe reprezentanţii United Hands România, care au venit să îi bucure pe copii, oferindu-le cadouri. “Asociaţia noastră funcţionează de 10 ani în România. Practic, munca noastră presupune să ajutăm oameni, mai ales în perioada sărbătorii Crăciunului, cînd cel mai important este să ajuţi oamenii. Noi ne bazăm pe zicala: “Dacă nu dai, nu trăieşti“. Astăzi am primit haine noi pentru copii şi materiale educaţionale, pe care le vom oferi copiilor din Lumina. Vrem să aducem o rază de lumină pe chipurile micuţilor“, a declarat Tim Crossman, preşedintele Asociaţiei „United Hands” România. Cîntecele, poeziile şi atmosfera de sărbătoare au predominat, ieri, în unităţile de învăţămînt din Lumina, unde micuţii au primit daruri. Pentru această bucurie a copiilor s-a făcut responsdabil şi primarul localităţii Lumina, Dumitru Chiru. “Printr-o colaborare mai veche cu această Asociaţie, am reuşit şi am adus pentru copiii din localitatea Lumina îmbrăcăminte şi alte daruri, pentru a-i bucura cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Este frumos să îi vezi cum se bucură de cadourile primite“, a declarat primarul.

Tîrgul lui Moş Nicolae, la Agigea

Primăria Agigea a organizat, vineri, Tîrgul lui Moş Nicolae, ocazie cu care preşcolarii din Agigea au oferit spre vînzare diferite obiecte de artizanat, realizate chiar de ei. Fondurile strînse urmează să fie donate copiilor proveniţi din familii cu posibilităţi materiale reduse. Cu această ocazie, primarul Agigei, Cristian Cîrjaliu, le-a promis copiilor că le va construi o grădiniţă nouă, cu şapte săli de clasă.

Copiii din Mangalia pot să-i scrie lui Moş Crăciun

Primarul Mangaliei, Claudiu Tusac, va inaugura, sîmbătă, în Portul Turistic, Tîrgul de Crăciun. Cu această ocazie va organizată o tombolă avînd ca premii jucării pentru copii. Moş Nicolae are surprize şi pentru cei mari. Astfel, pentru părinţi, bunici şi alţi însoţitori ai copiilor va avea loc un spectacol în care artiştii din Mangalia vor evolua timp de mai multe ore. Scena-scoică va răsuna de cîntec şi va fi locul de lansare al micilor interpreţi din localitate. În căsuţa special amenajată pentru Moş Crăciun, copiii din Mangalia vor putea lăsa scrisorile cu dorinţele lor, iar din chioşcurile amplasate în Portul Turistic vor putea cumpăra dulciurile lor preferate (ciocolată, turtă dulce, napolitane şi altele), plăcintă dobrogeană şi produse de patiserie, ornamente pentru casă şi brad şi alte articole specifice sărbătorilor de iarnă.

Daruri pentru Grădiniţa nr. 11 din Medgidia

În ajunul sărbătorii de „Moş Nicolae”, primarul Medgidiei, Marian Iordache, i-a vizitat pe copiii de la Grădiniţa numărul 11, unde Moşul a venit cu o zi mai devreme. Cu această ocazie, primarul a oferit grădiniţei un televizor color şi un DVD, pentru ca preşcolarii să poată viziona desene animate şi poveşti pentru vîrsta lor.

Ionela HALCIUC, Tatian IORGA