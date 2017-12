Cadru didactic bătut în sala de clasă

Liceele şi şcolile din judeţul Constanţa continuă să fie în atenţia opiniei naţionale şi nu numai, nu prin prisma rezultatelor excepţionale ale elevilor şi profesorilor, ci a faptului că uneori ele devin adevărate cîmpuri de luptă ale unor vandali, foşti sau actuali elevi. Ultimul incident violent petrecut într-o instituţie de învăţămînt a avut loc joi după amiază, într-un liceu din Cernavodă. De această dată victima agresiunii a fost un preot din localitatea Saligny, care predă religia la Şcoala de Arte şi Meserii din cadrul Liceului Energetic Cernavodă. “Incidentul s-a petrecut în jurul orei 16.00, imediat după începerea orei. Se pare că un tînăr în stare de ebrietate, fost elev al liceului nostru, a pătruns în incinta unităţii de învăţămînt în timpul pauzei”, a declarat Dumitru Livadariu, directorul liceului. Acesta spune că tînărul s-a plimbat prin liceu pînă în momentul în care s-a sunat pentru începerea orei, după care a intrat în sala în care elevii clasei a IX-a C susţineau ora de religie împreună cu profesorul Adrian Vasile Crăciunescu, preotul bisericii din satul Saligny. Cadrul didactic ar fi încercat să îl dea afară din clasă pe intrus, însă, după un schimb de replici, tînărul a devenit agresiv şi a început să îl îmbrîncească pe preot. Cei doi au ieşit pe holul liceului unde profesorul a fost luat la bătaie cu pumnii, fiind lovit de tînăr în piept şi peste faţă. După care, încercînd să îl trîntească la pămînt, a rupt hainele de pe Crăciunescu. Auzind scandalul de pe holul instituţiei, elevii şi cadrele didactice din celelalte clase au ieşit pentru a vedea ce se întîmplă. Agresorul, speriat de mulţimea care îşi făcuse apariţia a rupt-o la fugă ieşind din clădire şi făcîndu-se nevăzut pe străduţele din zonă.

Reprezentanţii instituţiei de învăţămînt au înştiinţat Poliţia Cernavodă despre incidentul care tocmai avusese loc. În urma verificărilor efectuate, oamenii legii au reuşit să îl prindă pe agresor la cîteva ore după incident. Poliţiştii spun că tînărul care a pătruns fără drept în incinta instituţiei de învăţămînt este Eugen Gabriel Pavel, de 20 ani, fără ocupaţie. Anchetatorii susţin că acesta a băut mai toată ziua împreună cu cîţiva prieteni la unul dintre localurile din localitate după care a mers la liceu. “Tînărul nu a fost în stare să spună motivul pentru care a intrat în instituţia de învăţămînt şi de ce l-a agresat pe preotul Crăciunescu. Mai mult, Eugen Gabriel Pavel a renunţat la şcoală cu un an în urmă, pe cînd se afla în clasa a XII-a, iar preotul a început să predea religia la această unitate de învăţămînt de anul acesta. De aceea, excludem ca tînărul să fi vrut să se răzbune pe cadrul didactic întrucît nu se cunoşteau”, a declarat scms. Cornel Popovici, şeful Poliţiei Cernavodă. Totuşi, oamenii legii nu exclud ca acesta să fi vrut să se răzbune pe faptul că a fost dat afară din şcoală şi să fi ales un profesor la întîmplare. De asemenea, anchetatorii spun că pentru Eugen Gabriel Pavel nu este prima dată cînd are de-a face cu poliţiştii, înainte de a împlini 18 ani el fiind cercetat pentru comiterea mai multor furturi. Pntru bătaia administrată preotului tînărul s-a mai ales cu un dosar penal pentru lovire şi alte violenţe, iar în funcţie de numărul de zile de îngrijiri medicale pe care îl vor stabili medicii legişti, după examinarea victimei, se va stabili cu exactitate încadrarea faptei. Adrian Vasile Crăciunescu nu a vrut să comenteze în niciun fel incidentul, rezumîndu-se să afirme doar că “acesta este gradul de civilizaţie al românilor”. Incidentul are loc la doar o săptămînă după ce o adolescentă, elevă a unui liceu din Mangalia a fost bătută de colegele sale, chiar în sala de clasă, deoarece a refuzat să chiulească de la ore.