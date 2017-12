Calificarea în Cupa CEV, cadou de Crăciun pentru CVM Tomis

Voleibaliştii de la CVM Tomis Constanţa au încheiat excelent anul 2013, reuşind două victorii consecutive în Liga Campionilor, ambele cu scorul de 3:1, una în deplasare, cu Halkbank Ankara, iar cealaltă acasă, cu Hypo Tirol Innsbruck. Totalul de nouă puncte acumulate în clasament i-a permis campioanei României să evite eliminarea din Cupele Europene. CVM Tomis va juca în continuare în Cupa CEV, faza Challenge Round, ultima înaintea semifinalelor, programată la 5 şi 12 februarie 2014. Adversara echipei constănţene va fi CVC Gabrovo (Bulgaria) sau Maliye Milli Piyango Ankara (Turcia), formaţii care se vor întâlni în sferturile de finală ale competiţiei, la 15 şi 22 ianuarie 2014.

O CALIFICARE MERITATĂ „Este o calificare meritată, după o primă parte a sezonului foarte bună, iar victoria cu Tirol, care a parafat calificarea pentru Cupa CEV, încununează un an foarte bun. Ne-am îndeplinit obiectivul şi acum depinde numai de noi să ajungem în fazele superioare ale acestei competiţii”, a declarat centrul Sergiu Stancu. „Această calificare vine ca un frumos cadou de Crăciun, pentru noi şi pentru toţi suporterii noştri”, a adăugat centrul brazilian Joao Carlos Massinatori Dias, zis „Joao Dias”.

„Este o victorie frumoasă, pentru că ne doream mult calificarea. Am avut un an bun în Liga Campionilor, cu trei victorii din şase meciuri. A fost destul de greu, mai ales în grupa pe care am avut-o noi. Mergem mai departe în Cupa CEV şi avem la dispoziţie mai mult de o lună de zile ca să ne pregătim cât mai bine şi să ne calificăm în semifinale”, a afirmat antrenorul secund Radu Began. „Avem şanse mari să ajungem în semifinale, pentru că, dacă am învins pe Halkbank, probabil că putem învinge aproape orice altă echipă”, a spus universalul slovac Martin Nemec. „Este o calificare istorică pentru echipa din Constanţa şi suntem foarte fericiţi”, a concluzionat extrema Dmitrii Bahov.