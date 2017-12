Carambol rutier în Cumpăna

21:01:39 / 10 Iunie 2014

Politia doarme

In Cumpana e jale. Se sparg case, se circula fără permis și Beți, iar Politia doarme, in frunte cu șeful de post. Dacă reclami ceva, șeful de post îți spune ca nu are ce face, bă mai mult , nu- ți înregistrează nici o plângere, ci îți spune ca pune el polițiștii lui sa patruleze in zona ta, numai sa pleci de la poliție.