Casey Johnson, moştenitoarea imperiului Johnson&Johnson, a murit la 30 de ani

Casey Johnson, moştenitoarea imperiului Johnson&Johnson, care, în decembrie 2009, şi-a anunţat logodna cu starleta Tila Tequila, a decedat la vârsta de 30 de ani, din cauze naturale. Decesul a fost anunţat de Tila Tequila pe Twitter şi confirmat ulterior de poliţia din Los Angeles. ”Vă rog pe toţi să vă rugaţi pentru Casey Johnson. A murit. Vă mulţumesc tuturor pentru dragostea şi pentru sprijinul vostru, dar acum mă voi deconecta de pe internet, pentru a fi alături de familie”, a scris Tila Tequila în mesajul pe Twitter. Poliţia din Los Angeles a fost chemată la locuinţa lui Casey Johnson, luni, la ora locală 11.51. a.m. Decesul lui Casey Johnson a fost pronunţat la faţa locului. ”Pare să fie vorba de o moarte din cauze naturale. Nu există probe care să indice comiterea unei crime. Medicii legişti vor completa în curând raportul toxicologic”, a declarat Sara Faden, cea care anchetează cazul.

Casey Johnson, care are o fiică adoptată, Ava, este stră-strănepoata lui Robert Wood Johnson I, fondatorul imperiului Johnson&Johnson şi fiica lui Robert Wood Johnson, patronul echipei de fotbal american New York Jets. Activistă pentru drepturile homosexualilor şi lesbienelor, Casey Johnson a devenit cunoscută mai degrabă prin scandalurile în care a fost implicată, intens mediatizate de presa americană. După o ceartă cu fosta iubită, Courtney Semel, fiica fostului director al companiei Yahoo, Terry Semel, părul lui Casey Johnson a luat foc, în octombrie 2009. Apoi, în luna noiembrie, moştenitoarea imperiului Johnson&Johnson a fost arestată, fiind acuzată că a pătruns prin efracţie în reşedinţa unei alte foste iubite. Pe 9 decembrie, Tila Tequila şi Casey Johnson au anunţat că s-au logodit. Tila Nguyen, născută pe 24 octombrie 1981, cunoscută sub numele de scenă Tila Tequila, este o cântăreaţă, model şi prezentatoare de televiziune născută în Singapore. Emisiunea ei, A Shot at Love with Tila Tequila, a fost difuzată de MTV, timp de două sezoane.