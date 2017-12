Căutările în cazul adolescentei dispărute în Retezat, extinse în unităţi de cazare, gări şi autogări

Aproximativ 200 de jandarmi, salvamontişti, pompieri şi voluntari o caută astăzi, pentru a patra zi consecutiv, pe adolescenta de 14 dispărută în Parcul Naţional Retezat, cercetările fiind extinse în unităţi de cazare, gări, autogări şi locuri izolate din judeţul Hunedoara. Potrivit purtătorului de cuvânt al Poliţiei Judeţene Hunedoara, aproximativ 200 de jandarmi, salvamontişti, rangeri, pădurari, pompieri şi voluntari o caută pe Daliana Rădoi, fata dispărută miercuri în Masivul Retezat, unde se afla într-o tabără.

"În urma datelor obţinute de poliţiştii şi jandarmii angrenaţi în operaţiunea de căutare, zona de căutare în Munţii Retezat s-a redus la 12 hectare de la Poiana Pelegii spre barajul Gura Apei. Sunt verificate unităţi de cazare, gări, autogări, parcări şi locuri izolate din judeţul Hunedoara, concomitent cu activităţile de căutare în zona Munţilor Retezat. De asemenea, atât la intrarea în Parcul Naţional Retezat, cât şi în alte locuri publice din proximitatea zonei de dispariţie şi din oraşele din Valea Jiului, poliţiştii şi jandarmii montani distribuie afişe şi pliante cu fotografia minorei dispărute. Pe aceste materiale, pe lângă fotografia şi datele de identificare ale fetei, este şi numărul de telefon la care cetăţenii trebuie să apeleze în situaţia în care pot furniza informaţii referitoare la persoana în cauză”, a declarat, astăzi, purtătorul de cuvânt al Poliţiei Hunedoara, agentul principal Laura Bradu. Potrivit acesteia, poliţiştii audiază persoane care pot da detalii despre prezenţa adolescentei pe traseul montan în perioada dinaintea dispariţiei. Sâmbătă, peste 80 de persoane, între care şi jandarmi de la Gruparea Mobilă Timişoara, însoţite de câini specializaţi în căutarea persoanelor dispărute au căutat-o pe fată, însă fără niciun rezultat. Adolescenta este instituţionalizată într-un centru de plasament din Lupeni, iar când a dispărut, în 20 august, mergea, alături de un grup de copii, într-o drumeţie spre Lacul Bucura din Munţii Retezat. Potrivit reprezentanţilor Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara, preotul parohiei Bărbăteni Lupeni, Cristian Olaru, a solicitat DGASPC ca şase copii, cu vârste cuprinse între 13 şi 18 ani, instituţionalizaţi în centrul de plasement din Lupeni să fie lăsaţi în Tabăra de Vară Retezat 2014, alături de alţi copii din parohie. "Cei şase adolescenţi au fost luaţi în grijă de preot în tabăra care a avut loc în zona Haţeg-Retezat, Poiana Pelegii, cu traseu spre lacul Bucura, în perioada 19-21 august. În 21 august am fost anunţaţi despre dispariţia fetei şi tot atunci au început căutările", declara, vineri, inspectorul DGASPC Hunedoara Cristina Sav. Potrivit acesteia, adolescenta dispărută nu are probleme de sănătate, nu este un "copil problemă", a terminat clasa a VII-a cu media 10 la purtare şi nu a lipsit niciodată nemotivat din centrul de plasament. Ea mai spunea că este o procedură obişnuită ca parohiile sau ONG-urile să solicite preluarea copiilor pentru a-i duce în tabere sau excursii şi că aceştia sunt încredinţaţi potrivit legislaţiei în vigoare, până acum nefiind înregistrate incidente în judeţul Hunedoara. Pe de altă parte, preotul Cristian Olaru, care a dus-o în tabără pe adolescenta dispărută în Parcul Naţional Retezat, afirma, vineri, că a vrut să facă o faptă bună şi nu s-a aşteptat ca fata să plece. "De şase ani duc copii din centrele de plasament în tabere şi excursii şi niciodată nu au fost incidente. Adolescenta a plecat voluntar din locul de campare din Poiana Pelegii. Şi-a luat cu ea rucsacul cu haine şi a plecat fără să o vadă nimeni. Ne-am dat seama relativ repede că lipseşte şi am căutat-o. Turiştii au văzut-o pe drumul către barajul Gura Apei. Cel mai probabil a luat-o vreo maşină şi a dus-o în oraş. Sper ca aşa să fie şi să o găsim teafără şi nevătămată", declara, vineri, preotul Cristian Olaru. Potrivit acestuia, din grupul din care a plecat fata fac parte 25 de copii, cu vârste cuprinse între 10 şi 18 ani, dintre care şase de la centrul de plasament din Lupeni, şi zece adulţi. "În faţa grupului mergeau doi adulţi, la mijloc erau alţi trei adulţi, iar eu şi restul adulţilor eram în spate. Ajunşi la locul de campare, fata s-a grăbit spre cort şi noi am crezut că are necesităţi fiziologice. Era prima oară cu noi în tabără şi era puţin retrasă şi tăcută, dar noi am încercat tot timpul să o integrăm. Vorbeam cu ea şi o chemam în grup şi părea în regulă. Fata este sănătoasă şi raţională. Şi-a luat ghiozdanul cu haine şi a plecat", a adăugat preotul. El a susţinut că, după dispariţia fetei, a plecat în căutarea acesteia şi că nu a reuşit să anunţe miercuri dispariţia la 112 deoarece nu avea semnal la telefonul mobil. Autorităţile au fost anunţate despre dispariţia adolescentei abia joi, când au început şi căutările. Poliţia Română a anunţat, vineri, într-un comunicat de presă, că fata "ar fi plecat voluntar din locul de campare miercuri, în jurul orei 16.00, fără a mai reveni". Adolescenta are 1,50-1,55 metri înălţime, 55-60 de kilograme, faţa rotundă, ochi verzi, păr şaten, tuns scurt, ondulat, cu breton neregulat. La data dispariţiei, fata purta un hanorac de culoare maro, cu imprimeu portocaliu, pantaloni negri, pantofi sport albi şi un fes negru. Fata avea un rucsac roşu şi negru, în care avea doar articole de îmbrăcăminte, fără documente de identitate sau bani.