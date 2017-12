Ce e de făcut dacă nu aveți cardul de sănătate

07:36:43 / 12 Mai 2015

Dezinformare

Casa de sanatate dezinformeaza pe constanteni Cazul meu dupa 2 luni am fost programat la analize pe 7 mai Cardul nu a functionat la luarea sangelui Mi sa spus sa vin pe 11 mai dupa rezultate la analize Mam prezentat pe 11 mai la analize cardul tot nu a functionat nu numai la mine la toti asigurati si nu ni sau dat rezultatele la analize .spunandune sa revenim pana cand va functiona cardul in retea Am sunat la casa de sanatate sa informez despre acest caz dar cu toate insistentele telefonice nu a raspuns nimeni.Asta sa intamplat la laboratorul de analize Romario.Deci tot ce ne relateaza casa de sanatate ca se rezolva pacientilor problemele chiar daca nu functioneaza cardul sunt dezinformari