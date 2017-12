Cerere de notificare în cazul îndatorării bugetului local al Năvodariului

Consilierul local PSD Năvodari, Nicolae Matei, a depus la Prefectura Constanţa o cerere de notificare a proiectului de hotărîre adoptat în cadrul şedinţei de Consiliu Local (CL) de săptămîna trecută, prin care bugetul oraşului Năvodari va fi îndatorat cu 200 de miliarde lei pe o perioadă de 20 de ani. În cererea depusă la Prefectură, Matei a enumerat mai multe motive pentru care aprobarea proiectului de hotărîre nu s-a făcut cu respectarea prevederilor legale: proiectul nu are avizul comisiilor de specialitate, nu a fost afişat timp de 30 de zile la sediul Primăriei şi nici nu a fost organizată o dezbatere publică în acest sens, aşa cum prevedea Legea administraţiei publice locale. Matei îi solicită prefectului Dănuţ Culeţu să exercite controlul de legalitate şi să dispună hotărîrea adoptată în şedinţa din 14 martie. “Primarul nu a venit cu un studiu de fezabilitate pentru a prezenta obiectivele care se vor realiza cu aceşti bani şi pentru ca noi, consilierii, să vedem ce capacitate de realizare a proiectului are constructorul desemnat. Ar fi trebuit să precizeze scris în hotărîrea de consiliu pentru ce lucrări de investiţii se emit aceste obligaţiuni. Este o acţiune aventurieră şi periculoasă a primarului, care periclitează grav bugetul oraşului. Niciun primar nu a îndatorat pînă acum bugetul oraşului pentru o perioadă de 20 de ani. Corelat cu presiunile pe care le face Traian Băsescu la Petromidia, Năvodari va ajunge, cu succes, un sat european“, a declarat Matei. În replică, primarul Tudorel Calapod a declarat că hotărîrea a fost luată cu majoritate de voturi, iar convocarea şedinţei a fost legală. “Noi urmărim ca prin emiterea de obligaţiuni să reabilităm infrastructura în primul rînd şi să creăm un confort sporit şi un standard de viaţă normal în oraşul Năvodari“, a declarat Calapod. Referitor la faptul că nu a consultat comisiile de specialitate, primarul a spus că, în cazul şedinţelor extraordinare, iniţiatorul proiectului de hotărîre nu are obligativitatea de a consulta comisiile de specialitate şi nici nu se impune acordul acestora. “Este o chestiune de orgoliu, dar acum vom aştepta punctul de vedere al Prefecturii“, a mai spus Calapod. Nicolae Matei a declarat şi el că aşteaptă ca, în termen de 30 de zile, prefectul să răspundă solicitării, în caz contrar urmînd să notifice el hotărîrea.