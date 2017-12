CFR Cluj, aproape calificată în play-off

Vineri seară, în primul meci al etapei a 24-a din Liga 1 la fotbal, CFR Cluj a învins, pe teren propriu, cu scorul de 2-0 (Sorsa 57, Al. Păun 67), penultima clasată, ASA Tg. Mureș. În urma acestei victorii, echipa antrenată de Vasile Miriuță a mai făcut un pas important în lupta pentru calificarea în play-off.

Sâmbătă seară, la Drobeta Turnu Severin, se va disputa confruntarea dintre CS Universitatea Craiova și FC Steaua Bucureşti, formații aflate în urmărirea liderului, FC Viitorul. Ovidiu Haţegan va arbitra la centru partida dintre olteni și FCSB, în timp ce Sebastian Colţescu a fost delegat la celălalt joc de sâmbătă, de la Voluntari.

Programul partidelor - sâmbătă, 18 februarie, ora 14.00: FC Voluntari - Gaz Metan Mediaș, ora 20.00: CS Universitatea Craiova - FC Steaua Bucureşti; duminică, 19 februarie, ora 17.30: Pandurii Tg. Jiu - Concordia Chiajna, ora 20.00: Astra Giurgiu - FC VIITORUL; luni, 20 februarie, ora 18.00: ACS Poli Timișoara - CSM Poli Iași, ora 20.00: FC Dinamo București - FC Botoșani. Meciurile sunt transmise în direct de Digi Sport, Dolce Sport, Look TV și Look Plus.

Clasament: 1. FC VIITORUL 48p (golaveraj: 34-20), 2. FC Steaua 42p (30-19), 3. Craiova 40p (33-22), 4. Gaz Metan 38p (35-24), 5. CFR 37p (39-22), 6. Dinamo 32p (35-32), 7. Astra 32p (22-25), 8. Botoşani 29p (27-26), 9. Iaşi 26p (23-24), 10. Voluntari 26p (29-36), 11. Concordia 21p (14-28), 12. Pandurii 19p (23-36), 13. ASA 10p (19-36), 14. ACS Poli 10p (22-35). CFR și Pandurii sunt penalizate cu câte şase puncte, ASA, cu nouă puncte, iar ACS Poli, cu 14 puncte. Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) de la Lausanne a decis ca echipa Gaz Metan Mediaş să primească înapoi cele trei puncte cu care fusese penalizată de către Comisia de Disciplină a FRF.