Cioloș face cunoscute la Bruxelles prioritățile Guvernului României

Premierul Dacian Cioloș a precizat luni că vizita pe care o efectuează la Bruxelles are scopul de a face cunoscute prioritățile Guvernului înalților oficiali cu care are întâlniri și de a se asigura "că vor fi luate în considerare și sprijinite".

Acesta a reamintit că în discuțiile cu vicepreședintele Comisiei Europene Frans Timmermans și cu președintele Jean-Claude Juncker a prezentat modul în care Bucureștiul vede finalizarea mecanismului de cooperare și verificare.

"Am primit semnale că se pot lua decizii pozitive în acest sens în viitorul apropiat. Am subliniat din nou faptul că România îndeplinește condițiile aderării la spațiul Schengen și am fost asigurat de sprijinul Comisiei Europene", a susținut prim-ministrul.