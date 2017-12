Coliziune în lanţ în zona Tomis 3

09:57:19 / 28 Decembrie 2013

de la Cristi

Eu, Inalt Prea Cinstitul Silviu Ioan Wagner cu bucurie va anunt ca am terminat constructia vilei mele din Constanta, Strada Ion Adam nr. 37 (cartierul Tomis 2) in care locuiesc acum. Am placerea sa invit toti salariatii S.C.- Oil Terminal sa-mi admire constructia impunatoare cu dotari ultramoderne (incalzire, mobilier de lux, fresce in mozaic, basoreliefuri, granit, gresie scumpa, faianta scumpa, seminee, aer conditionat cat cuprinde si multe altele). Veti avea prilejul ca in sala de receptie a vilei sa-mi admirati colectia de tablouri celebre (65000 euro). Invitat special D-l Alexandru Branzeiu!