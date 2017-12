Comercianţii constănţeni au înlocuit reducerile cu... promoţii

Conform Legii nr. 650/2002, privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piaţă, soldurile pot fi puse în vînzare numai de două ori pe an, în intervalele 15 ianuarie - 15 aprilie şi 1 august - 31 octombrie, pe o perioadă de maximum 45 de zile, stabilită de fiecare comerciant în parte. Agenţii economici care încalcă aceste prevederi riscă amenzi cuprinse între 20 şi 100 de milioane de lei, potrivit Ordonanţei 99/2000. În aceste condiţii, mai mulţi comercianţi au găsit o soluţie de compromis pentru a se asigura că nu vor rămîne cu produsele de vară pe stoc şi au înlocuit afişele cu “Reduceri“ cu termenul de promoţie sau discount, lucru care îi scoate de sub incidenţa legii. “Ştiu că sezonul reducerilor este stabilit prin lege şi că începe în luna august. Vom depune şi noi documentaţia la Primărie, ca în fiecare an, dar, deocamdată, oferim promoţii şi cadori clienţilor pentru a impulsiona vînzările la produsele de sezon. În cazul în care acestea nu se vînd pînă în toamnă, rămînem cu ele pe stoc, iar dacă sezonul viitor nu se mai înscriu în tendinţe, pierdem banii pe care i-am investit în achiziţionarea lor“, a spus Doriana Tudorache, proprietarul unei magazin de articole vestimentare din centrul oraşului. O altă modalitatea folosită de comercianţi pentru a capta interesul clienţilor este afişarea în vitrină a unor anunţuri uriaşe care transmit mesaje de genul “Plăteşti un produs şi pe al doilea îl primeşti cadou“ sau “Preţuri începînd de la 10 lei“. Toate aceste mesaje nu pot decît să îi bucure pe constănţenii împătimiţi de cumpărături mai ales că, mai nou, astfel de promoţii se întîlnesc şi în cazul produselor electrocasnice, articolelor sportive, produselor cosmetrice, produselor IT etc.

Reducerile şi promoţiile sînt cu atît mai bine venite pentru buzunarele românilor cu cît, conform unui studiu realizat de compania germană de cercetare GfK, peste jumătate dintre aceştia sînt interesaţi, în primul rînd, ca hainele pe care le cumpără să fie “de firmă“. 52% din concetăţenii noştri sînt interesaţi de reprezentativitatea mărcii, acest procent fiind mult mai mare decît cel înregistrat în ţări precum Spania, Polonia sau Belgia, în cazul cărora cel mai important criteriu invocat de populaţie atunci cînd vine vorba de achiziţionarea unor haine de firmă este necesitatea. Mai mult, conform acestui studiu, 67% din români cumpără haine în funcţie de ţara unde au fost produse, în timp ce 50% cumpără conduşi de impuls.

Revenind la modul în care trebuie să procedeze agenţii economici atunci cînd doresc să îşi vîndă produsele de sezon cu reducere, trebuie să specificăm obligativitatea depunerii, la Centrul de Informare Cetăţeni din cadrul Direcţiei de Organizare şi Informatizare a Primăriei Constanţa, un formular de notificare care se completează în două exemplare, unul dintre acestea fiind păstrat la sediul magazinului, împreună cu dovada de confirmare sau de primire, pentru a se prezenta, la nevoie, organelor de control. Aceste formulare sînt direcţionate către Direcţia Corp Control a Primăriei Constanţa. “Conform legislaţiei în vigoare, agenţii economici care vor să comercializeze produse cu reducere de preţ trebuie să îşi declare intenţia cu 15 zile înainte de a începe campania de lichidare a stocului“, a declarat directorul Direcţiei Corp Control, Dayan Fetislam. În fiecare an, cel mai mare aflux de astfel de solicitări vine din partea comercianţilor care îşi desfăşoară activitatea în centrul oraşului. În plus, agentul economic este obligat să depună şi listele de inventar cu produsele la care se face reducerea, în care se menţionează cantitatea, preţul vechi şi preţul nou. Cea mai mare reducere care se poate practica legal este vînzarea produselor la preţul de achiziţie.