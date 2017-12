Consilierul local Florin Maftei, ameninţat cu moartea

Consilierul local indepedent Florin Maftei, din Mangalia, a declarat ieri că, în timpul zilei, a primit ameninţări cu moartea din partea unor indivizi necunoscuţi. Maftei spune că, după ce, de-a lungul timpului, i-au fost înţepate anvelopele şi i-a fost distrusă maşina, după ce a fost lovit şi tăvălit sub nasul poliţiştilor, ieri s-a trezit cu o declaraţie de condamnare la moarte, “prinsă ca-n telenovele”, la ştergătorul autoturismului. Potrivit spuselor sale, ieri dimineaţă, în timp ce se afla într-un restaurant din Mangalia, cineva i-a pus un bilet pe parbrizul maşinii, în care scria: \"Maftei, o să plăteşti cu viaţa, tu şi familia ta, pentru ce declari\". Florin Maftei a afirmat că biletul a fost citit şi de alte patru persoane, printre care şi consilierul local indepedent Florin Marian, toţi cei patru putînd confirma că biletul cu ameninţarea i-a fost pus în parbriz în timp ce el se afla în restaurant. \"M-am trezit cu o foaie colorată în geam. Iniţial, nu am dat importanţă, crezînd că este un pliant publicitar. Cînd am verificat, mi-am dat seama că, de fapt, cineva îmi aduce aminte că mi se pregăteşte sfîrşitul. Sînt sigur că aceste ameninţări au venit din cauza faptului că mă aflu în război cu conducerea administraţiei locale\", a spus Maftei. El a adăugat că nu este prima dată cînd primeşte ameninţări cu moartea, acest lucru întîmplîndu-se şi cu două seri înainte, cînd cineva l-a contactat telefonic şi i-a transmis că, dacă mai dă declaraţii în presă referitoare la primarul Zanfir Iorguş, îl omoară. Maftei a mai spus că, după ce a găsit biletul, a depus o plîngere la poliţie. Reamintim că, pe 6 februarie, Florin Maftei a fost snopit în bătaie de mai mulţi indivizi, care l-au atacat în faţa unui hotel din Mangalia, după ce acesta a ieşit de la o petrecere. Maftei a declarat atunci că a fost bătut la comanda primarului Mangaliei, Zanfir Iorguş.