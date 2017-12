Constanţa, candidată la titlul de „Oraş european al sportului”

CANDIDATURĂ Constanţa şi-a depus vineri candidatura pentru titlul de „Oraş european al sportului”. Iniţiativa a aparţinut deputatului constănţean Radu Babuş, care a propus Primăriei Constanţa să se înscrie în această competiţie având în vedere că are mari şanse să câştige titlul. „Constanţa este unul dintre oraşele din România în care autorităţile s-au implicat în ceea ce priveşte activităţile sportive, fie că este vorba de sportul de performanţă, fie că este vorba de sportul de masă, unde Constanţa este mult mai bine reprezentată decât numeroase oraşe din Europa. Este o oportunitate pentru Constanţa, pentru că prin obţinerea acestui titlu i se pot deschide noi oportunităţi în ceea ce priveşte investiţiile în infrastructura sportivă”, a declarat Radu Babuş. Prezent la Constanţa, preşedintele Asociaţiei Capitalelor Europene ale Sportului (ACES), Gian Francesco Lupattelli, a spus că avem şanse mari la titlu, pentru că îndeplinim aproape toate criteriile. „În stabilirea oraşelor care vor primi titlul se va pune accentul pe sportul de performanţă, dar mai ales pe ceea ce înseamnă sportul de masă şi implicarea autorităţilor în sprijinirea acţiunilor sportive pentru persoanele cu dizabilităţi. Din ceea ce am văzut până acum, Constanţa stă foarte bine la toate capitolele”, a afirmat Lupattelli. Viceprimarul Decebal Făgădău a spus că implicarea Primăriei şi Consiliului Judeţean Constanţa s-a văzut, în aceşti ani, în performanţele echipelor de handbal, volei şi rugby ale oraşului. „Iniţial ştiam doar de titlul de „Capitală europeană a sportului”, pe care Constanţa nu îl putea obţine, pentru că nu are peste 500.000 de locuitori. Deputatul Radu Babuş a venit, ne-a detaliat toată problematica şi ne-a spus că vom avea şi sprijinul europarlamentarului Cătălin Ivan pentru a obţine titlul de „oraş al sportului“. În aceste condiţii, municipalitatea a decis că merită să se înscrie în această competiţie, mai ales că şansele de câştig sunt foarte mari. Avem sportul de performanţă, unde rezultatele sunt evidente, dar avem şi implicarea autorităţilor locale şi judeţene pentru sprijinirea sportului de masă şi a sportului pentru persoanele cu dizabilităţi. De exemplu, pentru anul viitor, Primăria Constanţa vine cu o serie de proiecte dedicate sportului pentru toţi. Vom crea în parcuri zone speciale cu aparate de fitness pentru toate categoriile de vârstă. De asemenea, anul viitor vom organiza manifestări sportive pentru toată lumea”, a spus Făgădău. Vizita oficialilor ACES a picat cum nu se putea mai bine, dacă ne gândim că, în aceste zile, la Constanţa se desfăşoară două competiţii sportive importante: „Centura de Aur” la box şi concursul de triatlon, la care participă 700 de sportivi din mai multe ţări. Europarlamentarul Cătălin Ivan a afirmat că oraşul Constanţa merită acest titlu mai ales pentru eforturile administraţiei publice de a sprijini sportul.

TRADIŢIE Constanţa este un oraş cu tradiţie în sport, la malul mării ajungând de-a lungul timpului numeroase medalii mondiale şi olimpice. Ilie Floroiu este unul dintre marii atleţi ai României, care astăzi conduce destinele Clubului Sportiv Farul Constanţa, club care a dat numeroşi campioni. Camelia Voinea, Simona Amânar, Cătălina Ponor, Ana Porgras şi Daniela Sofronie au fost gimnastele de care ani la rând s-au temut toate ţările din lume. Andrei Pavel, Horia Tecău şi Simona Halep au pus din nou România pe harta tenisului mondial. Răzvan Florea a plecat din bazinul de înot de la Clubul Elevilor şi a obţinut cea mai notabilă performanţă masculină din nataţia românească, bronzul olimpic la Atena. Ion Draica, Francisc Vaştag şi Leonard Doroftei sunt alţi trei sportivi care, sub culorile clubului constănţean de profil, au dus România pe cea mai înaltă treaptă a podiumului mondial. Şi în sporturile pe echipe, Constanţa a obţinut numeroase rezultate notabile. HCM Constanţa, CVM Tomis Constanţa, CS Volei 2004 Tomis Constanţa sunt trei dintre echipele multiple campioane naţionale şi multiple câştigătoare ale Cupei României, care au reprezentat cu succes România în competiţiile europene intercluburi. Ca să nu mai vorbim despre Gheorghe Hagi, cel mai bun fotbalist român, constănţean şi el, care a dorit să pună umărul la dezvoltarea sportului şi a creat Academia ce-i poartă numele. După cum se vede, sportivii constănţeni au adus României numeroase medalii mondiale şi olimpice. În ceea ce priveşte sportul de masă, Primăria şi Consiliul Judeţean Constanţa au acordat tot timpul sprijinul financiar necesar pentru competiţiile sportive. Cupa Consiliului Judeţean Constanţa pentru şcoli şi licee este doar una dintre competiţiile în care sunt angrenaţi elevii din întreg judeţul. Crosul olimpic care se ţine la Constanţa dinainte de Revoluţie este o competiţie anuală ce adună la start competitori de toate vârstele. „Trofeul Telegraf” este o competiţie de fotbal în sală începută în anul 1992, în care anual se înscriu peste 25 de echipe cu jucători peste 35 de ani. Iată doar câteva dintre atuurile Constanţei pentru ca, la începutul lunii noiembrie, să primească la Bruxelles titlul de „Oraş european al sportului”.