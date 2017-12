Constantinescu ar putea să scape de controlul judiciar

Președintele Consiliului Județean Constanța (CJC), Nicușor Constantinescu, s-a aflat, joi, la Tribunalul București, unde a avut un nou termen în dosarul în care este acuzat că nu a permis Curții de Conturi să controleze documentele Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri și nu a eliberat certificate pentru o firmă care intenționa să construiască un parc eolian la Fântânele. La termenul de joi s-a judecat menținerea șefului CJC sub control judiciar. Dacă în acest dosar, Constantinescu are doar interdicția de a nu părăsi țara, în schimb, la Constanța, unde are impuse alte două măsuri de control judiciar în două dosare penale (CMZ și finanțările cluburilor sportive), președintelui CJC i s-a interzis să-și exercite funcția pentru care a fost ales în 2012 și să ia legătura cu aleșii județeni și angajații Consiliului. Nu de puține ori, Constantinescu a spus că nu înțelege de ce judecătorii din România iau decizii care se bat cap în cap. „În dosarele de la București, magistrații nu mă consideră un pericol, în schimb, cei de la Constanța nu mă lasă să-mi exercit funcția pentru care am fost ales de peste 150.000 de cetățeni”, a punctat Constantinescu. În această cauză care s-a judecat joi, instanța de la București a rămas în pronunțare. Următorul termen în acest dosar va avea loc în 18 decembrie, când va fi audiat un martor al apărării.

