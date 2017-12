Constantinescu, ținut în continuare departe de CJC

00:28:25 / 22 Decembrie 2015

Justitia sa-si faca treaba

Procesul asta cu CMJ este un mizilic ca si paguba adusa statului. Daca tot a fost bagat in morisca justitiei, sa se afle toate afacerile oneroase ale lui Constantinescu, cate cladiri si hoteluri si-a insusit in nume propriu sau prin interpusi, cand era presedinte CJ socotindu-se un adevarat stapan, de nu misca nimeni in fata lui. Sper sa aiba parte de confiscare extinsa, el si rudele lui sa ramana saraci lipiti, sa traiasca precum constantenii obisnuiti, adica de azi pe maine cu banii.