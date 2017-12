Copiii diabetici, expuşi riscului de a face complicaţii

Diabetul zaharat la copii începe să constituie o problemă, având în vedere că numărul micilor pacienţi depistaţi cu această boală creşte de la an la an. În România, din totalul de aprox. 600.000 de bolnavi cu diabet, 2.500 sunt copii. La Constanţa, singurul medic care are specializare în diabetul la copii, dr. Cristina Mihai, îngrijeşte 54 de pacienţi cu vârste de până-n 18 ani, cifra totală a micilor pacienţi diagnosticaţi cu această boală. „Nu există un cadru legal în acest sens. Probabil că pe nimeni nu a interesat această problemă”, crede medicul. Un lucru bun este că cifra de 54 de copii care se află în tratament nu este mare, potrivit declaraţiilor medicului, spre deosebire de alte judeţe unde sunt diagnosticaţi cu diabet chiar şi o sută de copii. „Poate că există condiţii de mediu mai bune, încărcătura genetică este mai mică”, a declarat dr. Mihai. Copiii cu diabet din România întâmpină mari probleme din cauza fondurilor insuficiente alocate pentru testarea lor. „Un copil bine controlat ar trebui să facă chiar şi până la zece teste de glicemie pe zi, ori la noi un copil îşi permite doar trei - patru teste de glicemie pe zi, şi asta pentru că nu sunt bani pentru toate testele”, a mai spus medicul. Din această cauză, ea a atenţionat că, mai târziu, pot apărea unele complicaţii, ajungându-se chiar până la accidente vasculare cerebrale, infarct miocardic acut, insuficienţă renală, dar se poate ajunge şi până la amputarea membrelor. Pentru ca toate aceste probleme să fie preîntâmpinate, medicii caută fel şi fel de variante de a trage semnale de alarmă, dar şi de a încerca, pe cât posibil, să educe populaţia. Grupurile ţintă sunt tinerii medicişti, fie ei studenţi la medicină sau medici rezidenţi, dar nu numai.

MANAGEMENTUL DIABETULUI ZAHARAT LA COPII. Ieri, în sala de şedinţe a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa a fost organizat un curs de management a diabetului zaharat la copii, manifestare organizată de către Asociaţia „Sweet Land” (singura asociaţie din Dobrogea care se ocupă strict de copiii cu diabet), în parteneriat cu Asociaţia Studenţilor Medicinişti, dar şi Colegiul Medicilor. „Diabetul este o boală de familie, aşa că toţi din familie trebuie să ştie cum să aibă grijă de un copil cu diabet, cum să ia atitudine în faţa acestei boli. În primul rând un copil cu diabet trebuie să aibă un program de viaţă echilibrat, să aibă o dietă corespunzătoare, o dietă de calitate”, a declarat preşedintele Asociaţiei „Sweet Land”, membru fondator, Liliana Moldoveanu. Din păcate nu mereu se poate respecta acest lucru, pentru că sunt şi pacienţi care provin din familii sărace, care abia dacă-şi permit ceva de mâncare. „Sunt copii care se testează doar de trei ori pe zi pentru că nu mai au diferenţa de aprox. două milioane lei pentru celelalte teste. Ceea ce oferă statul ajunge doar pentru două luni, nu pentru trei, aşa cum ar trebui”, a mai spus Liliana Moldoveanu.

SFATURI. Dr. Cristina Mihai recomandă atenţie maximă în ceea ce priveşte alimentaţia, dar recomandă şi mişcarea fizică. „Orice exces ponderal trebuie rezolvat cât mai repede cu putinţă. Din păcate, de multe ori greşesc bunicii, nu părinţii. Din prea multă grijă pun porţii mari de mâncare copiilor, îi alintă cu fel şi fel de dulciuri, toate care, în exces, facă rău sănătăţii”, a mai declarat medicul. Ca şi semne de debut ale bolii precizăm infecţii ale pielii şi mucoaselor. Pe de altă parte, copiii se pot plânge de tulburări de vedere, scad în greutate chiar dacă se hrănesc în exces, consumă mai multe lichide decât în mod normal, sunt mai mereu obosiţi. Nu trebuie neglijate nici