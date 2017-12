Copil lovit de maşină

Un copil de 10 ani a fost lovit, ieri după-amiază, de o maşină, după ce a scăpat din mâinile bunicului său şi s-a aventurat pe carosabil. Accidentul rutier s-a petrecut în jurul orei 16.00, pe strada Unirii, din municipiul Constanţa, în zona Complexului „Unirii”. Un şofer constănţean se deplasa la volanul unui autoturism marca Dacia Logan, dinspre strada Zorelelor către strada Ion Raţiu. Imediat după ce a trecut de Complexul „Unirii”, acesta a acroşat un băieţel de zece ani. “Copilul a scăpat din mâna bunicului, din câte am înţeles, a ieşit dintre maşini, alergând, direct în stradă. Am frânat brusc, însă l-am atins. Nu este rănit grav, ci mai mult speriat. Mă bucur că am apucat să frânez şi că nu l-am accidentat grav”, a declarat şoferul. Martorii au sunat la 112, iar în scurt timp, la locul impactului au ajuns poliţiştii de la Rutieră şi un echipaj SMURD. Oamenii legii l-au testat cu aparatul Drager pe şofer, însă poliţiştii au constatat că acesta nu a consumat alcool înainte de a se urca la volan. Copilul a fost transportat la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, pentru investigaţii medicale. Poliţiştii au pornit cercetările pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a produs accidentul rutier. După aproape o jumătate de oră, poliţiştii au fost solicitaţi să intervină la un alt accident rutier în care a fost implicat un băieţel de zece ani. Evenimentul s-a petrecut pe strada Moldovei, în dreptul imobilului numărul 28. Potrivit poliţiştilor de la Rutieră, un şofer de 37 de ani se deplasa pe strada Moldovei, dinspre bulevardul Mamaia către strada Nicolae Iorga. La un moment dat, acesta a lovit un copil care a traversat strada prin loc nepermis. În urma impactului, băiatul s-a ales cu răni uşoare. El a fost transportat la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, unde a primit îngrijiri medicale.