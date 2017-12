Crețu - apreciată de Juncker, hulită de Blaga și Iohannis

07:32:14 / 08 Septembrie 2014

ca de obicei Besica e paracea nr. 1

Jegurile astea au invatate de Besica, asta tot timpul a vrut sa arate ca el este smardoiul nr. 1 al tarii, ca numai ce face el e bine, ce fac ceilalti intotdeauna e rau. Asta a fost cancerul Rom. dupa Revolutie , a indatorat tara pt. o suta de ani, 70 de miliarde de euro a imprumutat si cheltuit acest iresponsabil in mandatul sau. S-a facut de rahat si la reuniunea NATO, ca sa arate ca e bagat in seama de Obama mergea pe trotuar , prin flori, ca sa fie in langa american, ce sa mai spunem de educatia pe care o are ca era singurul cu mainile in buzunare si sacoul desfacut ca golanii. Asta e , ce votezi aia ai.