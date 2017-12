Criza va lovi România în primăvară

Economiştii Ministerului Finanţelor spun că efectele crizei economice globale se vor resimţi în România în toată forţa lor în al doilea trimestru al anului viitor. Totuşi, amploarea crizei va fi mai mică la noi decît în UE. Adevărata criză economică va lovi România peste 6-7 luni, după ce contractele aflate acum în derulare, semnate în vremurile bune, se vor fi încheiat, a declarat directorul Direcţiei de evaluare a veniturilor bugetului din Ministerul Economiei şi Finanţelor, Dorin Măntescu. „De obicei, economia noastră reacţionează cu o întîrziere de şase-şapte luni la ce se întîmplă în Uniune. Aşa că, prin al doilea trimestru al anului viitor, vom resimţi şi noi criza economică. Acum e relativ linişte datorită contractelor încheiate înainte de izbucnirea crizei“, a spus Măntescu. Expertul Finanţelor crede însă că efectele negative asupra afacerilor din România vor fi mai reduse decît în UE, pentru că am avea un fel de „rezervă“ în relaţiile comerciale extracomunitare, care au crescut cu nu mai puţin decît 27% în ultimul an. În plus, structura ciudată a consumului, în care alimentele şi bunurile de strictă necesitate au o pondere importantă, ar putea fi un alt antidot pentru criza economică. „Ponderea alimentelor şi a bunurilor de strictă necesitate ocupă 65% din consumul românilor. Pe de altă parte, autoconsumul, o parte de cerere şi ofertă care e inflexibilă, este la noi chiar mai mare decît în Bulgaria“, a afirmat preşedintele Comisiei Naţionale de Prognoză, Ion Ghizdeanu.