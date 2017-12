Cumpărările de valută au depreciat leul

Moneda naţională s-a depreciat, ieri, cu aproape doi bani (0,59%) faţă de euro pînă la 3,1890 lei/euro, ca urmare a cumpărărilor de valută efectuate de investitorii străini şi cei locali în cursul dimineţii, susţin dealerii. \"Dimineaţă au fost multe ordine de cumpărare de valută, atît de la investitorii străini, cît şi de la clienţii locali ai băncilor, dar la nivelul de 3,20 lei/euro au apărut ordine de vînzare de valută, iar piaţa s-a liniştit\", a spus dealerul şef al ABN Amro Bank România, Dragoş Balaci. După deschiderea şedinţei valutare locale la cursul de 3,1800-3,1830 lei/euro, moneda naţională a avut o tendinţă accentuată de depreciere, iar după o oră şi jumătate de tranzacţionare euro era cotat la 3,1950-3,2000 lei. Pînă la jumătatea zilei, cotaţia euro a revenit pînă la 3,19 lei, nivel la care s-a stabilizat.

Cursul afişat, ieri, de Banca Naţională a României (BNR), de 3,1890 lei/euro, descrie o depreciere a monedei naţionale cu 188 de lei vechi (0,59%) faţă de euro, de la 3,1702 lei/euro, cît era joi. Pe pieţele internaţionale, dolarul a oscilat, în prima parte a zilei, între 1,3650 şi 1,3705 dolari/euro, iar în jurul orei 13:24, ora României, cotaţia era de 1,3677 dolari/euro. Cursul afişat, ieri, de BNR arată o depreciere a monedei naţionale cu 254 de lei vechi (1,1%) faţă de dolar, de la 2,3032 lei/dolar, cît era joi, la 2,3286 lei/dolar. Banca centrală a afişat, în prima parte a zilei de ieri, un nivel al dobînzii la depozitele atrase (BUBID) pentru o zi (overnight) de 4,49% pe an faţă de 3,81% pe an cît era în ziua precedentă, iar pentru depozitele overnight plasate (BUBOR), dobînda a crescut la 5,54% pe an, de la 4,69% pe an, cît era joi. Dobînzile interbancare locale la depozitele overnight (pentru o zi) în lei au crescut uşor la 5,5-6% pe an, de la 4,5-5,5% pe an cît erau joi, ca urmare a scăderii uşoare a lichidităţii băncilor, după ce, ieri, au ieşit din piaţă 1,25 miliarde de lei atrase joi de BNR în certificate de depozit la trei luni şi 100 de milioane de lei atrase miercuri de Ministerul Economiei şi Finanţelor (MEF) în titluri de stat cu discont pe şase luni.