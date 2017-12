Cursul leu/euro a coborît sub 3,65 unităţi

Rata de schimb leu/euro a coborît sub 3,65 unităţi, în ultima parte a şedinţei de ieri, atingînd un minim de 3,6440 lei/euro, pe o piaţă cu volume medii de tranzacţionare, în care investitorii aşteaptă primele date din acest an privind rata inflaţiei. Utimele transferuri ale zilei s-au perfectat la 3,6440-3,6470 lei/euro, cu trei bani sub nivelul de la închiderea de vineri, de 3,6735-3,6755 lei/euro. La debutul şedinţei, cotaţiile se situau la 3,6750-3,68 lei/euro, iar aprecierea leului a început încă din primele tranzacţii, cursul coborînd rapid la 3,6620 lei/euro. \"Investitorii aşteaptă datele de marţi privind rata inflaţiei pentru luna ianuarie, care vor constitui fundamentul pentru evoluţia raportului de schimb leu/euro, în următoarea săptămînă\", a declarat dealerul unei bănci. \"Datele referitoare la deficitul comercial al României pe 2007 nu au avut un impact sesizabil asupra cursului de schimb, întrucît piaţa le anticipase\", a spus un alt dealer. Banca Naţională a României (BNR) a anunţat ieri un curs de referinţă de 3,6521 lei/euro, cu 2,4 bani sub nivelul ultimei rate publicate săptămîna trecută, în condiţiile în care moneda naţională s-a apreciat continuu în prima parte a şedinţei. Dolarul american a pierdut 2,86 bani faţă de euro, referinţa calculată de banca centrală coborînd la 2,5095 lei/dolar. Pe piaţa monetară, dobînzile la depozitele cu scadenţa la o zi şi la o săptămînă au coborît uşor, la 9%-12%, faţă de nivelurile de la deschidere, de 12%-15%. BNR a reuşit să atragă ieri de la bănci 80 de milioane lei, printr-un depozit cu scadenţă la două săptămîni şi o dobîndă de 9% pe an, egală cu rata de politică monetară. La operaţiunea de sterilizare au participat două bănci. Suma atrasă de banca centrală reprezintă, însă, foarte puţin comparativ cu volumele sterilizate în perioada anterioară. În urmă cu o săptămînă, BNR a retras de pe piaţă 4,62 miliarde lei (1,28 miliarde euro), într-un depozit cu scadenţa la două săptămîni. Băncile au fost stimulate să participe la licitaţie de majorarea dobînzii de politică monetară cu un punct procentual, la 9%.