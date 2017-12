CV 2004 Tomis, pregătită pentru o nouă provocare

Astăzi, de la ora 20.30, Sala Sporturilor din Constanţa va găzdui meciul dintre CV 2004 Tomis şi Galatasaray Istanbul, contând ca manşă tur din semifinalele Cupei CEV la volei feminin. Întâlnirea fetelor va fi a doua partidă a cuplajului european de la Constanţa, fiind programată după jocul masculin CVM Tomis Constanţa - AZS Politechnika Varşovia, din semifinalele Cupei Challenge. Sunt două semifinale istorice, care fac din Constanţa capitala voleibalistică a României, aşa cum declara preşedintele CV 2004 Tomis, Cristian Zgabercea. Returul va avea loc la Istanbul, duminică, de la ora 20.00.

LO BIANCO ŞI CALDERON VOR JUCA AZI ÎN SALA SPORTURILOR. Istorică poate fi şi o calificare a ”Sirenelor” în finala Cupei CEV, Tomis fiind abia la a treia participare în Cupele Europene! Iar după ce au reuşit să elimine, cu o dublă victorie, o fruntaşă a puternicului campionat din Rusia, Dinamo Krasnodar, voleibalistele constănţene nu se mai tem de niciun adversar. „Galatasaray reprezintă un obstacol important pentru echipa noastră, însă, după ce am învins de două ori pe Dinamo Krasnodar, vrem mai mult şi este normal să fie aşa. Formaţia turcă este foarte puternică, dar noi vom încerca să profităm de slăbiciunile lor. Fiecare echipă are slăbiciunile ei şi sper să le descoperim repede. Dacă echipa mea va juca la fel ca în partidele cu Krasnodar, cu o extraordinară motivaţie şi cu un nivel tactic foarte înalt, avem şansele noastre”, a declarat antrenorul principal Darko Zakoc. „Meciurile din Cupele Europene reprezintă ceva special şi nu seamănă între ele. Galatasaray are două jucătoare extraordinare, Lo Bianco şi Calderon, dar asta nu ne sperie. Noi am început mai greu această campanie din Champions League, dar de acum încolo vom avea un cuvânt greu de spus, indiferent de adversarul pe care îl vom întâlni. Cred că şansele de calificare sunt egale, dar noi sperăm să facem încă o surpriză şi să câştigăm ambele meciuri cu Galata”, a afirmat coordonatoarea Tomisului, Diana Neaga. „Galata este o echipă de nivel foarte înalt, cu multe jucătoare experimentate, care evoluează şi la echipa naţională. Sper să jucăm cât mai bine şi vom vedea ce se va întâmpla. Consider Galata superioară echipei din Krasnodar, pentru că are o coordonatoare foarte bună (n.r. - Lo Bianco), în comparaţie cu formaţia rusă”, a spus centrul Tsvetelina Zarkova. „Jucăm pe teren propriu şi la toate meciurile anterioare publicul ne-a ajutat foarte mult. Şansele de calificare cred că sunt egale, rămâne de văzut ce vom reuşi miercuri, la meciul tur”, a spus experimentata Elena Butnaru.

Meciul CV 2004 Tomis - Galatasaray va fi arbitrat de cuplul Marcin Herbik (Polonia) - Rene Cinatl (Cehia) şi va fi transmis în direct de Neptun TV. Biletul de intrare costă 5 lei şi este valabil pentru ambele semifinale de cupă europeană programate astăzi în Sala Sporturilor din Constanţa (meciul masculin şi cel feminin). Elevii şi studenţii vor avea intrarea gratuită.

Manşa tur a celeilalte semifinale din Cupa CEV, în care se întâlnesc formaţiile italiene Yamamay Busto Arsizio, liderul detaşat al campionatului, şi Robur Tiboni Urbino, locul 3 după sezonul regulat, s-a jucat aseară, Yamamay câştigând cu 3:1 (20:25, 25:21, 25:21, 25:14). Returul va avea loc sâmbătă, de la ora 21.30, şi va fi transmis în direct de Neptun TV.