CVM Tomis poate întâlni în play-off 12 un adversar mai accesibil

Nimeni nu anticipa după tragerea la sorți a grupelor că Grupa A din 2015 CEV DenizBank Volleyball Champions League va fi controlată autoritar de campioana României la volei masculin! „Doar Piacenza este deasupra celorlalte echipe, al căror nivel este aproape egal. Ne vom concentra asupra acestor partide și vom încerca să obţinem cât mai mult din meciurile cu aceste două formații (n.r. - Roeselare și Lugano) pentru a reuşi să depăşim faza grupelor, lucru care este posibil. Dacă nu vom putea continua în Liga Campionilor, sper să mergem în Cupa CEV”, spunea Martin Stoev, antrenorul principal al CVM Tomis Constanța, la conferința de presă dinaintea campaniei europene 2014-2015. Dar, la a treia sa participare consecutivă în Liga Campionilor, CVM Tomis a infirmat toate pronosticurile, reușind victorii cu 3:2 la Piacenza și Roeselare, succese cu 3:1 la Lugano și acasă cu belgienii, plus un 3:0 cu Lugano, la Constanța!

CVM TOMIS A CÂȘTIGAT DEJA GRUPA A

Formația constănțeană este deja calificată în faza eliminatorie a competiției, de pe primul loc în grupă, având posibilitatea să evite la tragerea la sorți celelalte câștigătoare de grupă. Sistemul de desfășurare al competiției prevede că, din cele şapte grupe, primele clasate plus cele mai bune şase ocupante ale locului 2 vor obţine calificarea pentru play-off 12, primul tur eliminatoriu. Una dintre aceste 13 echipe (prioritate au cele șapte câștigătoare de grupe) va fi desemnată ca gazdă a Final Four şi nu va mai juca în play-off-uri. În plus, CEV va efectua tragerea la sorți având grijă ca echipele care au jucat în aceeași grupă să nu fie adversare din nou, pe cât posibil câștigătoarele de grupă să nu se întâlnească între ele și ca în semifinale să nu ajungă trei echipe din aceeași țară. Datele de disputare ale play-off 12 sunt 10-12 februarie (turul) și 17-19 februarie (returul).

PARCURS FĂRĂ GREȘEALĂ

„Cred că nimeni nu aștepta de la Tomis să fie neînvinsă în această grupă din Liga Campionilor. Dacă cineva spunea asta în septembrie sau octombrie, nimeni nu l-ar fi luat în serios. Sper să jucăm la fel de bine și în continuare, să producem și alte surprize în Liga Campionilor”, a afirmat Andrey Zhekov, căpitanul echipei. „E o performanță enormă pentru club și pentru noi ca jucători, pentru că nu în orice moment al carierei ai această oportunitate. Unii dintre colegii mei sunt jucători de mare valoare, dar până acum nu s-au întâlnit cu o asemenea șansă în carieră. Ne bucurăm că Tomis este echipa care ajunge pentru întâia oară în această fază a Ligii Campionilor. Evident că ne propunem să ne calificăm în Final Four, dar depinde și de adversarii pe care îi vom întâlni în play-off. Sunt câteva formații pe care nu ni le dorim, dar vom vedea la tragerea la sorți”, a precizat centrul Andrei Spînu. „Cred că absolut nimeni nu se aștepta să avem un parcurs fără greșeală în Liga Campionilor. Mă bucur că a ieșit așa și ne dorim să fie șase victorii din șase după meciul cu Piacenza. Este o calificare istorică pentru voleiul românesc, sunt constănțean și sunt mândru de această performanță. Sper să avem și un pic de noroc la tragerea la sorți, pentru că este posibil să ajungem și mai departe”, a adăugat antrenorul secund Radu Began.

CVM TOMIS CONTINUĂ AVENTURA ÎN LIGA CAMPIONILOR

La ora actuală, înaintea disputării etapei a 6-a, ultima din faza grupelor, în câteva grupe situația este clară. Lokomotiv Novosibirsk a câștigat Grupa B, iar Jastrzebski Wegiel este mare favorită la poziția secundă, Zenit Kazan (clubul rus și-a depus candidatura pentru organizarea Final Four) a câștigat Grupa D, iar VfB Friedrichshafen și-a asigurat locul 2, în timp ce Grupa F a fost câștigată de PGE Skra Belchatow, urmată de Precura Antwerp. Belogorie Belgorod este câștigătoarea Grupei D, decisiv pentru stabilirea ocupantei locului secund fiind meciul Cucine Lube Treia - Fenerbahce SK. Istanbul. N-ar fi exclus ca o victorie a italienilor să nu fie suficientă pentru calificare, Treia (fosta Macerata) având cele mai mari șanse să fie ocupanta locului 2 care nu prinde play-off 12! Din Grupa C au obținut calificarea Asseco Resovia Rzeszow și Berlin Recycling Volleys (au câte 11 puncte), iar în ultima etapă ambele au meciuri destul de grele, în deplasare. Avantajați să termine primii sunt polonezii, care au o victorie în plus față de germani. În fine, Grupa G este încă deschisă, dar Sir Safety Perugia are șanse mai mari decât Halkbank Ankara să încheie pe primul loc (cele două echipe se vor întâlni la Ankara, în ultima etapă).

„În faza eliminatorie totul se ia de la zero și trebuie să credem în șansele noastre. După pauza de iarnă, echipa noastră încă își caută ritmul de joc ideal. Nu ne temem de niciun adversar și tot ce urmează pentru noi de acum încolo este un bonus. Nu se aștepta nimeni să ajungem până aici, așa că vom juca fără presiune și vom vedea ce se întâmplă”, spune Zhekov. „Nu vor fi echipe slabe în play-off, acolo ajung numai formații foarte puternice. Important este că aventura echipei noastre în Liga Campionilor continuă în maniera cea mai frumoasă. Dacă adversarii vor fi mai puternici decât noi, atunci ne vor învinge, însă cred că sunt câteva echipe în fața cărora avem șansele noastre. Cel mai important va fi să jucăm cât mai bine în partidele eliminatorii”, consideră Stoev. „E greu să ai preferințe în privința următorului adversar, pentru că toate sunt formații puternice. Sigur nu vreau să picăm cu Halkbank Ankara. Sper să facem o figură frumoasă în continuare”, afirmă Sorin Strutinsky, președintele CVM Tomis.