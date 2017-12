CVM Tomis vizează a treia semifinală europeană din istoria clubului

Ediţia 2013-2014 a Ligii Campionilor a însemnat a doua participare consecutivă pentru CVM Tomis Constanţa în cea mai prestigioasă competiţie intercluburi de volei masculin. Bilanţul de trei victorii şi trei înfrângeri poate fi considerat foarte bun, după ce în ediţia precedentă voleibaliştii constănţeni câştigaseră un singur meci din şase disputate, ca debutanţi în competiţie. CVM Tomis a ocupat şi anul acesta tot locul al treilea în grupă, dar cu 9 puncte, faţă de numai 4 acumulate în toamna trecută (după 3:0 şi 2:3 cu Fenerbahce Istanbul). Interesant este că toate meciurile jucate în acest an de campioana României în Grupa F a 2014 CEV DenizBank Volleyball Champions League s-au încheiat cu scorul de 3:1! Au fost două victorii cu Hypo Tirol Innsbruck (Austria), un succes şi o înfrângere cu Halkbank Ankara (Turcia) şi două eşecuri cu Jastrzebski Wegiel (Polonia), câştigătoarea Grupei F.

VICTORIA DE LA ANKARA, DECISIVĂ PENTRU CALIFICAREA ÎN CUPA CEV Echipele din Polonia şi Turcia s-au clasat pe primele două locuri în grupă şi s-au calificat pentru play-off-ul Ligii Campionilor, în timp ce Tomis, alături de alte două ocupante ale poziţiei a treia în clasamentele celorlalte grupe şi de cea mai slabă dintre ocupantele locului 2, a evitat eliminarea din Cupele Europene. Decisivă pentru această calificare a fost victoria de la Ankara, din penultima etapă a Grupei F, una dintre cele mai mari surprize înregistrate în această ediţie a Cupelor Europene! Să nu uităm că Halkbank are un lot garnisit cu vedete, bugetul clubului este uriaş în comparaţie cu al Tomisului, iar vicecampioana Turciei are ca obiectiv câştigarea Ligii Campionilor, competiţie în care s-a calificat deja în semifinale, în urma deciziei Confederaţiei Europene de Volei de a desemna Ankara drept gazdă a turneului final al competiţiei (Final Four).

„Din păcate, echipa noastră a prins vârful de formă abia acum, când nu mai aveam şanse de calificare în play-off-ul Ligii Campionilor. Poate că vom reuşi să ajungem în semifinalele Cupei CEV”, declara jucătorul constănţean Andrei Spînu după ultima etapă din faza grupelor. „Este o calificare meritată, după o primă parte a sezonului foarte bună, iar victoria cu Tirol, care a parafat calificarea pentru Cupa CEV, încununează un an foarte bun. Ne-am îndeplinit obiectivul şi acum depinde numai de noi să ajungem în fazele superioare ale acestei competiţii”, a adăugat celălalt centru român de la CVM Tomis, Sergiu Stancu.

Aşadar, eliminarea din Liga Campionilor nu a însemnat pentru CVM Tomis Constanţa şi eliminarea din Cupele Europene, situaţie în care se mai află Olympiacos Pireu (locul 3 în Grupa B, cu 9p), Paris Volley (locul 3 în Grupa C, cu 11p) şi VfB Friedrichshafen (locul 2 în Grupa G, cu 9p). Aceste patru formaţii vor evolua în faza Challenge Round din Cupa CEV (ultima înaintea semifinalelor), programată în zilele de 4/5/6 şi 11/12/13 februarie 2014. Acolo unde nu au reuşit să ajungă echipe cu mare experienţă în Liga Campionilor, cum ar fi Zaksa Kędzierzyn-Koźle (vicecampioana Poloniei), Arkas Izmir (campioana Turciei), ACH Volley Ljubljana (campioana Sloveniei) şi Lokomotiv Novosibirsk (Rusia), ultima fiind câştigătoarea ediţiei trecute a Ligii Campionilor!

TRASEU BUN SPRE FINALA CUPEI CEV „În Cupa CEV îmi doresc să jucăm finala”, spunea preşedintele clubului constănţean, Sorin Strutinsky, imediat după victoria cu Hypo Tirol, dar înainte de a afla traseul echipei sale în a doua competiţie ca valoare din voleiul european. În Challenge Round-ul Cupei CEV, CVM Tomis a nimerit peste un adversar accesibil, urmând să joace contra lui CVC Gabrovo (Bulgaria) sau Maliye Milli Piyango Ankara (Turcia), formaţii pe care le-a învins, la începutul lunii octombrie, în turneul de pregătire de la Gabrovo. Dacă se vor califica în semifinală, campionii pot întâlni pe TV Ingersoll Bühl (Germania), PAOK Salonic (Grecia) sau Paris Volley. Francezii vor juca în Challenge Round împotriva germanilor sau a grecilor, care se întâlnesc în sferturile de finală, programate la 14/15/16 şi 22/23 ianuarie 2014. De remarcat faptul că Tomis va juca returul pe teren propriu atât în Challenge Round, cât şi în eventuala semifinală sau finală a Cupei CEV. Ar fi a treia semifinală europeană pentru gruparea constănţeană, după cele din Cupa Challenge, reuşite în 2009 şi 2012.

„În Cupa CEV au rămas destule formaţii puternice, cum ar fi Belchatow sau Gubernia, dar sunt convins că noi ne putem bate de la egal la egal cu ele, aşa cum am făcut şi în grupa din Liga Campionilor. Cred că adversarii au început să se teamă puţin şi de noi, după rezultatele din toamnă. Echipa noastră este acum completă şi cred că avem şanse să învingem multe formaţii de valoare”, spune Stancu, un jucător experimentat, care a jucat şi o finală de Liga Campionilor, cu Tours Volley-Ball, în 2007. Pe cealaltă jumătate de tablou, favorite să ajungă în semifinale sunt Guberniya Nizhniy Novgorod (Rusia) şi PGE Skra Belchatow (Polonia). Ruşii vor juca în sferturi cu Arago de Sete (Franţa), iar învingătoarea din acest duel va înfrunta în Challenge Round pe Olympiacos Pireu. Polonezii vor înfrunta pe Generali Unterhaching (Germania) şi, în caz de calificare, va urma disputa cu VfB Friedrichshafen.