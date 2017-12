CVM Tomis vrea să încheie victorioasă anul 2013

Astăzi vor avea loc partidele ultimei etape din Liga Campionilor la volei masculin, faza grupelor. În etapa a 6-a din Grupa F, CVM Tomis Constanţa va juca în Sala Sporturilor, de la ora 18.00, împotriva austriecilor de la Hypo Tirol Innsbruck, acesta fiind ultimul meci jucat în 2013 de campioni, care vor sta în etapa a 12-a din Divizia A1, programată la sfârşitul acestei săptămâni. Tot astăzi, în celălalt meci din grupă, Jastrzebski Wegiel va primi vizita lui Halkbank Ankara, partida fiind programată de la ora 19.00. Ambele echipe au câte 12 puncte în clasament şi sunt calificate pentru play-off-ul Ligii Campionilor, acest joc urmând să decidă numai ordinea primelor două clasate.

CVM TOMIS PĂSTREAZĂ ŞANSE DE CALIFICARE ÎN CUPA CEV Partida programată la Constanţa are importanţă numai pentru gazde, Hypo fiind deja eliminată din Cupele Europene după ce nu a acumulat niciun punct în primele cinci etape. CVM Tomis, în schimb, cu 6 puncte în clasament, mai are şanse teoretice de calificare în Cupa CEV, faza Challenge Round, ultima înaintea semifinalelor. Dacă va obţine trei puncte în meciul cu austriecii, campioana României va încheia pe locul 3 cu 9 puncte, iar cele mai bune trei ocupante ale poziţiei secunde evită eliminarea din Cupele Europene. Grupele A, B şi D sunt deja ieşite din discuţie, iar programul ultimei etape le favorizează pe formaţiile din Grupele C şi E. Cel mai probabil, CVM Tomis se va lupta pentru ultimul loc calificant cu o echipă din Grupa G, VfB Friedrichshafen sau Zaksa Kedzierzyn-Kozle. „Tirol nu mai are şanse de calificare în Cupa CEV, iar noi avem şanse foarte mici. Important pentru noi este să jucăm bine şi să câştigăm partida”, afirmă antrenorul principal al constănţenilor, Martin Stoev.

CVM TOMIS VREA SĂ SE DESPARTĂ DE FANI CU O VICTORIE Aşa cum am mai anunţat, CVM Tomis Constanţa nu va juca în ultima etapă a Diviziei A1 programată în 2013, astfel că întâlnirea cu Tirol va fi ultima partidă oficială a anului. Tocmai de aceea, campionii ţin să obţină o victorie cât mai clară, care să le menţină intacte puţinele şanse de calificare, dar care să-i şi satisfacă pe suporteri. „După frumoasa victorie pe care am reuşit-o în deplasare (n.r. - 3:1 cu Halkbank Ankara), cred că este un moment prielnic pentru noi. Ar fi foarte frumos să încheiem sezonul de Cupe Europene cu o victorie în faţa propriilor suporteri, victorie care sperăm să ne aducă şi calificarea pentru Cupa CEV”, a declarat centrul Sergiu Stancu. „Dacă ne uităm la rezultatele înregistrate până acum în grupă, pornim ca favoriţi în meciul cu Tirol. Important este să jucăm bine şi să câştigăm acest ultim meci din 2013. Acest an calendaristic, 2013, cred că este unul dintre cei mai buni pentru clubul din Constanţa. Echipa a câştigat campionatul, a câştigat Cupa României, a câştigat două turnee internaţionale foarte puternice, a obţinut două victorii în Liga Campionilor şi sperăm să vină şi a treia. Îmi doresc să încheiem anul cât mai frumos”, a spus Martin Stoev, care a fost numit ca antrenor principal la Tomis exact la începutul acestui an.