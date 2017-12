Datul la oase în PDL

Mihai Petre confirmă noua specializare a PDL Constanţa - datul la oase. Precizarea domnului consilier judeţean este mai mult decât benefică şi vine în sprijinul celor care urmăresc cu interes drumul acestui partid spre viitorul congres. Până acum, în comentariile pe această temă, autorul acestor rânduri a abordat conceptul de “dat la gioale”. Acum, datorită intervenţiei sale, fac diferenţa. Una este să-i pui piedică adversarului, ca în curtea şcolii, şi alta este să-i rupi oasele şi să-l bagi în ghips în spital. În principiu, datul la gioale exprimă lipsa unui concept bine definit, acţionându-se de regulă la întâmplare. Prin declaraţia făcută, recent, într-un ziar local, Mihai Petre fixează primul obiectiv clar al partidului pe care îl reprezintă - datul la oase. În felul acesta, s-au risipit, în fine, marile confuzii şi incertitudini care planau asupra PDL Constanţa. Unii erau tentaţi să creadă că, în sofisticatele laboratoare ale acestei formaţiuni politice, se fac pregătiri intense pentru organizarea fără cusur a alegerilor în urma cărora va fi desemnat preşedintele organizaţiei judeţene. Idealiştii din politichia locală au mizat, în comentariile lor, pe declaraţiile celor care, umflându-se în pene, vorbeau despre reformarea PDL. În fapt, nu s-a înregistrat niciun progres, fapt confirmat chiar de Mihai Petre. Singura transformare este reprezentată de saltul făcut de la datul la gioale, care se face haotic, la datul la oase, care necesită o oarecare pregătire de specialitate. În politică, de pildă, contează foarte mult lovitua decisivă la ţurloaie, tehnică de luptă adorată de cei mai mulţi dintre pedeliştii constănţeni. Mihai Petre, singurul tactician care a pus punctul pe i în această privinţă, îşi manifestă regretul că datul la oase se practică în interiorul propriului său partid, unde activiştii se calcă reciproc în picioare. După cum am mai comentat la această rubrică, domnia sa ar fi dorit ca ţinta “ţurloienilor” să fi fost reprezentată de oasele cu cartilaje ale celor aflaţi în conducerea PSD. Chiar Mihai Petre în persoană, cu toate că este o fire paşnică, mărturiseşte că ar fi fost mult mai încântat să se “şuteze” cu pesediştii şi nu cu coechipierii Mariei Stavrositu. Pentru că tot veni vorba, trebuie să remarc că, în ciuda şarmului său feminin, după cum o descria un confrate de la “Replica”, doamna Stavrositu a reuşit să facă din datul la oase principala armă a grupării care o susţine cu frenezie. Dacă ne uităm în urma istoriei pedeliste, vom observa că datul la oase era o manifestare izolată, eventual, în anumite circumstanţe, în jocul doi la doi. Nici măcar Stelian Duţu, fost maestru de ceremonii în PDL Constanţa, nu a reuşit o asemenea performanţă. Celebra grupare “M”, cu Marinescu (Shogunul), Mironescu, Moinescu etc, se specializase în gropi cu surprize şi fitile. E drept, unii au căzut în ele şi nu au mai putut fi recuperaţi nici până în ziua de astăzi. Dintre ei, singurul care s-a specializat în datul la oase este fostul deputat Laurenţiu Mironescu. Dumnealui lucrează într-o singură direcţie - tibia lui Mircea Banias. Până la Maria Stavrositu, ca parte integrantă a istoriei PDL Constanţa, cei doi erau prieteni la cataramă! Acum, Mironescu abia aşteaptă să-i dea la oase lui Banias. Desigur, spre satisfacţia prea frumoasei Maria, după cum scria, mustind de un erotism precoce, un cronicar al târgului. Mihai Petre atrage atenţia că datul la oase a decimat serios organizaţia judeţeană. Nu numai datul la oase, ci şi prostia unora, pe care dumnealui îi scuză, afirmând că sunt asmuţiţi unii împotriva altora de către pesedişti! Hai, bre, că nu are nicio legătură sula cu Prefectura, fie ea şi cea de la Constanţa! În partid, sunt indivizi care se urăsc de moarte, ceea ce nu are nicio legătură cu politica…