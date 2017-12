De Crăciun, prin cluburi

Cluburile constănţene vor fi „gazde bune” de sărbători şi anul acesta, cele mai multe dintre ele fiind deschise de Crăciun. În clubul Doors, distracţia începe la ora 21.00, la petrecerea „Christmas Celebration”, cu intrare liberă. În clubul Goblin va fi organizată, miercuri seară, petrecerea „X-Mas Party”, cu DJ Masse, iar joi se va desfăşura evenimentul „X-Mas Edition”, cu DJ Milli. De asemenea, vineri este programat un concert de hip-hop cu rapperul Chimie, în cadrul căruia vor mai evolua şi Ana Maria Alexie, de la „Vocea României”, Skarabeu şi Chesarion.

Miercuri noapte, după ora 22.00, rapperul Vlad Dobrescu, membru al formaţiei CTC, va susţine un concert în clubul Heaven’s Hell. Evenimentul este prilejuit de lansarea albumului său intitulat „În sfârşit”. Pe scenă vor urca şi colegii săi de trupă, Doc şi Deliric, iar preţul unui bilet este de 20 de lei. Tot în clubul Heaven’s Hell are loc, joi seară, petrecerea „Christmas Party“, cu intrare liberă.

Clubul Fratelli a pregătit, de asemenea, pentru miercuri noapte petrecerea „X-mas on the Dance Floor”, în cadrul căreia va mixa DJ MK33. Un alt „Christmas Party” este programat şi în clubul Pride, tot miercuri noapte, de la ora 23.00, iar în clubul Luv Constanţa are loc, tot miercuri noapte, petrecerea „Santa in in Luv”, în cadrul căreia vor mixa DJ Smart şi AlexUnder Base.