Debut spectaculos la Mamaia Idu-Comvex Trophy

La baza sportivă Tenis Club Idu, situată în staţiunea Mamaia, pe malul lacului Siutghiol, a debutat ieri unul dintre cele mai puternice turnee de tenis de câmp din România rezervate senioarelor. Ajuns la a treia ediţie, Mamaia Idu-Comvex Trophy face parte din circuitul ITF Pro şi este dotat cu premii în valoare totală de 25.000 de dolari, fiind al doilea turneu ca valoare a premiilor în ţara noastră, după cel de la Craiova, de 50.000 de dolari.

„Încheiem sezonul cu tradiţionalul turneu din cadrul ITF Pro, organizat în colaborare cu Federaţia Română de Tenis, la care avem o participare numeroasă, fiind prezente sportive din 18 ţări. Este singurul turneu de acest nivel din România, iar în această săptămână mai sunt doar două în întreaga lume, în Belgia şi Japonia. Sunt jucătoare importante, multe din România, printre care şi finalista de anul trecut, Patricia Ţig, care a primit un wild-card”, a spus unul dintre organizatori, Alina Idu. „Un eveniment sportiv de o asemenea anvergură presupune foarte multe eforturi, dar şi o experienţă acumulată prin organizarea numeroaselor turnee de-a lungul anilor. Este vârful de lance cu care ne prezentăm şi sperăm să adunăm mulţi spectatori în tribune”, a adăugat directorul turneului, Marian Sandu. „Este o plăcere şi o onoare să vin la Mamaia, unde este cel mai frumos club din ţară în privinţa infrastructurii. Spre exemplu, a plouat şi am putut intra pe terenuri la doar jumătate de oră de la încetarea ploii. Turneul creşte de la an la an, iar acest lucru se vede în valoarea jucătoarelor prezente la această ediţie. Principala favorită este în Top 200 WTA, în timp ce ultima acceptată pe tabloul principal este în jurul locului 400 WTA. Avem două jucătoare române care au evoluat în calificări la US Open, iar pe tabloul principal au acces în total opt reprezentante ale României”, a completat Dan Nicolae, supervizor din partea ITF. Turneul este cu atât mai important, cu cât câştigătoarea va fi răsplătită cu 50 de puncte WTA şi va încasa un cec în valoare de 3.919 dolari.

PRIMA SURPRIZĂ. Ieri au fost programate primele meciuri de pe tabloul principal de simplu, partida zilei disputându-se pe terenul principal, unde favorita nr. 2, Cristina Dinu (207 WTA), a trecut greu de Xenia Knoll (Elveţia, 399 WTA), cu 3-6, 7-5, 6-4. „A fost un meci dificil, pentru că nu mi-am făcut jocul, dar sper să cresc pe parcursul turneului şi să ajung cât mai departe. Mi-aş dori să câştig, mai ales că se oferă multe puncte WTA. Este greu şi pentru că am revenit de câteva zile de la US Open, unde am pierdut în primul tur al calificărilor şi am jucat pe hard. Sper ca Simona Halep să facă o figură frumoasă la New York”, a spus Cristina Dinu. Marea surpriză a primului tur a produs-o Irina Bara (787 WTA), beneficiara unui wild-card, care a eliminat-o pe favorita nr. 3, Andrea Gamiz (Venezuela, 267 WTA), cu 7-6, 6-4.

Celelalte rezultate ale zilei: Ines Ferrer-Suarez (Spania, 360 WTA) - Viktoria Tomova (Bulgaria, 417 WTA) 7-6, 7-5; Dia Evtimova (Bulgaria, 280 WTA, cap de serie nr. 4) - Kamila Kerimbayeva (488 WTA, Kazahstan) 6-4, 7-5; Yvonne Neuwirth (Austria, 466 WTA) - Arabela Fernandez-Rabener (Spania, 512 WTA) 6-1, 6-1; Nicole Rottmann (Austria, 435 WTA) - Lisa-Maria Moser (Austria, 382 WTA).