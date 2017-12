Despăgubiri de peste un milion de lire pentru ascultarea telefoanelor unor celebrități

Grupul de presă britanic Mirror (MGN) a fost condamnat, joi, la plata unor despăgubiri totale de 1,2 milioane de lire sterline către opt celebrități ale căror telefoane au fost interceptate ilegal de către tabloidele grupului, în anii 2000. Potrivit unei decizii a Înaltei Curți de la Londra, fostul fotbalist Paul Gascoigne va primi 188.250 de lire, iar actrița Sadie Frost 260.250 de lire.

Grupul Mirror, care a prezentat scuze victimelor interceptărilor, a acceptat în principiu să le despăgubească, anunțând însă că ar putea contesta valoarea despăgubirilor. MGN a dezvăluit că va aloca încă 4 milioane de lire într-un fond de 16 milioane care să acopere eventuale noi condamnări pentru atingere adusă vieții private. Un avocat al victimelor a precizat că deja coordonează un mare număr de plângeri suplimentare împotriva MGN. Potrivit unui alt avocat al victimelor, decizia Înaltei Curți constituie o etapă importantă în dezvoltarea protejării vieții private în Marea Britanie.

Presa tabloidă britanică a fost zguduită în ultimii ani de mai multe scandaluri legate de interceptări ilegale practicate de la începutul anilor 2000. Acestea au culminat în vara lui 2011, cu cazul ”News of the World”, care ascultase căsuța poștală a unei eleve de liceu dispărute și găsite în cele din urmă moartă, Milly Dowler. Dezvăluirile au condus la închiderea tabloidului de duminică din portofoliul magnatului media Rupert Murdoch, care a plătit 2 milioane de lire familiei lui Milly Dowler, într-un aranjament amiabil. Andy Coulson, fost redactor-șef al ”News of the World” și ex-consilier de comunicare al premierului David Cameron, a fost condamnat anul trecut la 18 luni de închisoare în acest dosar, fiind în prezent judecat pentru acuzații de sperjur în fața unui tribunal din Scoția.