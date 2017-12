Dobînda BNR, menţinută la 10,25%

Dobînda cheie a BNR rămîne la nivelul de 10,25% pînă la sfîrşitul lui 2008, conform hotărîrii adoptate de boardul băncii centrale în ultima şedinţă de politică monetară din acest an, care a avut loc ieri. Consiliul de Administraţie al BNR a decis totodată reducerea ratelor la rezervele minime obligatorii în lei de la 20%, la 18% din valoarea depozitelor constituite la bănci, începînd cu perioada de aplicare 24 noiembrie-23 decembrie 2008. Rămîne neschimbat însă nivelul actual al ratei rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în valută ale băncilor, respectiv la 40% din resursele în valută atrase de instituţiile de credit. Banca centrală a mai anunţat decizia de gestionare a lichidităţii în vederea asigurării unei funcţionări adecvate a pieţei interbancare. Menţinerea dobînzii de politică monetară a fost anticipată de majoritatea analiştilor din piaţă, care nu au mizat, însă, pe o diminuare a ratelor rezervelor minime obligatorii. Prin reducerea ratei minime obligatorii cu două puncte procentuale, băncile vor primi lichidităţi în jur de două miliarde de lei, în condiţiile în care totalul depozitelor în lei de la firme şi populaţie (inclusiv conturi curente şi depozite la vedere) se apropie de 100 de miliarde de lei. Pentru rezervele minime constituite de bănci, BNR plăteşte o dobîndă de 3,65% pe an la lei, 1% pe an la dolari şi 2% pe an la euro. Reamintim că şi la şedinţa anterioară de politică monetară a BNR, de la finele lui septembrie, CA decisese păstrarea dobînzii cheie la acelaşi prag de 10,25%, iar nivelul ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei ale instituţiilor de credit a fost menţinut la 20%, pentru cel în valută fiind de 40%. În ultimul an, BNR a majorat dobînda de politică monetară cu 3,25%, dar ţinta BNR privind inflaţia pentru anul 2008, fixată la 3,8% plus/minus un punct procentual, se pare că va fi ratată, inflaţia conjuncturală urmînd să atingă 6% în decembrie.