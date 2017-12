Dobînzi majorate la Piraeus

Piraeus Bank România a majorat dobînzile la depozitul Star şi contul de economii Ideal, banca oferind o dobîndă de pînă la 13% pe an pentru depozitele în lei cu scadenţa la 12 luni şi de pînă la 6,25% pe an pentru economiile în euro la 12 luni. Noile dobînzi au intrat în vigoare pe 3 noiembrie şi se aplică atît portofoliului existent de clienţi, dar şi viitorilor clienţi care aleg să economisească prin intermediul depozitului Star sau a contului de economii Ideal. Majorările se vor aplica diferenţiat, în funcţie de produs şi de perioada de maturitate a depozitului. Pentru depozitul Star, ratele dobînzilor la lei au crescut cu pînă la 1,50% (fiind cuprinse în prezent între 12% şi 13% pe an, în funcţie perioada de maturitate a depozitului), iar cele la euro au fost majorate cu pînă la 0,50% (fiind cuprinse între 5% şi 6,25% pe an). Dobînzile contului de economii Ideal au urcat cu 2% pentru depozitele în lei şi cu 0,50% pentru cele în euro. Totodată, banca a anunţat că oferă o dobîndă de 11,50% pentru economii mai mari de 100.000 lei, respectiv de 5,25% pe an pentru economii mai mari de 25.000 euro.