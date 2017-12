Doi militari americani, accidentaţi în timpul unui exerciţiu desfăşurat în Poligonul Smârdan

Doi militari americani s-au accidentat, astăzi, după ce au sărit cu paraşuta în timpul unui exerciţiu comun româno-american desfăşurat în Poligonul Smârdan din judeţul Galaţi, ei fiind transportaţi cu ambulanţe la Spitalul Militar de Urgenţă. În Poligonul respectiv a avut loc un exerciţiu la care au participat militari americani din Brigada 173 Aeropurtată şi Regimentul 2 Cavalerie şi militari români de la Brigada 282 Mecanizată. În cadrul exerciţiului, circa o sută de soldaţi americani au fost paraşutaţi din aeronave care au survolat Poligonul Smârdan. Exerciţiul nu a fost lipsit de incidente deoarece, după ce au fost paraşutaţi, doi militari s-au accidentat şi au fost transportaţi cu ambulanţele la spital, primele informaţii indicând că unul ar fi suferit o fractură la un picior, iar celălalt s-ar fi accidentat la coloana vertebrală. Purtătorul de cuvânt al structurilor americane prezente la exerciţiu, căpitanul Ben Hall, a spus că militarii americani au fost duşi la Spitalul Militar de Urgenţă din Galaţi, fără a oferi date despre starea lor de sănătate. Prezent la eveniment, ministrul Apărării, Mircea Duşa, a vorbit despre importanţa organizării unor astfel de exerciţii în contextul măsurilor de securitate stabilite la summitul din Ţara Galilor pentru flancul estic al NATO şi UE. "Anul acesta, în planul de instruire am planificat peste 330 de exerciţii. Unele dintre ele le vom organiza împreună cu partenerii noştri din NATO, dar mai ales cu partenerul nostru strategic, militarii din SUA. Astăzi (marţi - n.r.), în Poligonul Smârdan din judeţul Galaţi este organizat acest exerciţiu cu trupe aeropurtate, organizat în comun cu SUA, şi care asigură atât pregătirea militarilor noştri, dar şi a militarilor americani. Credem că aceste exerciţii sunt binevenite şi ele fac parte din măsurile stabilite la summitul din Ţara Galilor, de a asigura o prezenţă permanentă, prin rotaţie, a militarilor NATO pe flancul estic al NATO şi UE", a spus Duşa. Comandantul forţelor armate terestre americane din Europa, generalul locotent Ben Hodges, a apreciat buna colaborare dintre militarii români şi cei americani, amintind şi situaţia din zona estică, odată cu anexarea Crimeii de către Rusia. "Zona de antrenament de aici, de la Smârdan, arată ca o zonă extraordinară, abia aştept ca soldaţii SUA care vor fi aici alături de alţi aliaţi să continue să se antreneze cu forţele României. Asta înseamnă alianţa care lucrează împreună şi acesta este cel mai important lucru. Condiţiile de securitate se schimbă aici, în zona Mării Negre, şi vedem ocupaţia ilegală a Crimeii de către Rusia. Este foarte important, ca alianţă, să stăm împreună, să putem răspunde acestei agresiuni. Este foarte important şi aceste exerciţii sunt o parte foarte importantă a angajamentelor noastre. Mulţumesc ministrului Duşa, generalului Ciucă şi celorlalţi care ne-au ajutat să fim aici. Conducerea Armatei de aici este extraordinară şi mă bucur că lucrăm împreună", a afirmat Ben Hodges. Totodată, el a spus că are foarte mare încredere în soldaţii români, amintind că aceştia au luptat alături de militarii SUA în Afganistan, dar şi în alte operaţiuni. La rândul său, şeful Statului Major General al Armatei Române, generalul locotenent Nicolae Ciucă, a afirmat că exerciţiul de la Smârdan este foarte important pentru continuarea procesului de realizare a nivelului de interoperabilitate între armata română şi cea americană. "Am reuşit să realizăm un plan prin care să punem laolaltă toate elementele comune de comandă şi control şi, de asemenea, să punem de comun acord procedurile de operare între structurile de paraşutişti şi cele care acţionează terestru", a afirmat Ciucă. El a adăugat că, în luna aprilie, la Poligonul Smârdan se va defăşura un alt exercţiu, la care vor participa militari români, americani, din Marea Britanie, dar şi din Republica Moldova.