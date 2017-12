Domeniile Statului, “avocatul” blocării restituirii proprietăţilor

HOTĂRÂRE DE INSTANŢĂ IGNORATĂ În numărul anterior al cotidianului Telegraf v-am prezentat un caz referitor la faptul că Agenţia Domeniilor Statului (ADS) a contribuit decisiv la blocarea restituirii dreptului de proprietate asupra unor terenuri la Mircea Vodă. În numărul de astăzi vă prezentăm alte argumente care susţin această ipoteză, că ADS poate fi considerată drept instituţia care a blocat timp de 20 de ani punerea în aplicare a Legilor fondului funciar. După cum v-am informat deja, în prima parte a acestei anchete, SC Fruvimed SA Medgidia a fost favorizată de ADS Bucureşti pentru a păstra terenul de 288,155 hectare de la Mircea Vodă. Sau, mai bine spus, Fruvimed SA Medgidia a fost învăţată de către angajaţii ADS Bucureşti ce şi cum să facă pentru ca terenul să nu ajungă la proprietarii de drept. Primăria Mircea Vodă a câştigat în instanţă, pe 22 ianuarie 2010, definitiv şi irevocabil, terenul pe care reprezentanţii Fruvimed l-au exploatat din 2002. Potrivit hotărârii instanţei, ADS este obligată să încheie protocolul de predare - primire către Comisia Locală de Fond Funciar Mircea Vodă pentru terenul de 288,155 hectare. Reprezentanţii ADS Bucureşti încep pregătirea documentaţiei de predare a terenului. Dar, în acelaşi timp, înştiinţează conducerea Fruvimed despre rezultatul procesului. Şase luni mai târziu, conducerea Fruvimed Medgidia depune la Direcţia Agricolă Judeţeană (DAJ) Constanţa două planuri de reconversie a soiurilor în care sunt incluse şi terenurile care trebuiau să revină proprietarilor. Planul de reconversie este depus în baza aprobării obţinută de la Ministerul Agriculturii în anul 2009, privind dreptul de replantare din rezerva naţională. În 2009, când Ministerul Agriculturii a emis cererea de aprobare a dreptului de replantare, terenul era încă în litigiu. De atunci şi până în prezent, nici Fruvimed nu a mai făcut nicio solicitare şi nici Ministerul Agriculturii nu a mai emis vreo aprobare de replantare, pentru că în primul rând nu putea.

CERERE DE RECONVERSIE RESPINSĂ Revenind la planul de reconversie depus în iunie 2010 de către Fruvimed SA Medgidia, acesta este respins de către DAJ Constanţa: “Se respinge dosarul de reconversie deoarece lipsesc următoarele documente: acordul scris al proprietarului suprafeţelor de teren (n.r. ADS) pentru care se solicită realizarea de măsuri din cadrul programelor de reconversie. Din certificatul de atestare fiscală emis de Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Constanţa reiese faptul că societatea are obligaţii de plată restante”, se precizează în hotărârea DAJ. În acelaşi timp, la nivelul ADS Bucureşti este tergiversată fără motiv punerea în posesie, pentru a se permite celor de la Fruvimed să poată face în continuare demersurile de blocare a restituirii terenurilor. Timp de câteva luni, după ce planul de reconversie a fost respins, reprezentanţii Fruvimed s-au resemnat şi au început să dezmembreze sistemele de irigaţii. În luna octombrie a anului 2010, după culegerea recoltei de pe parcelele care făceau parte din terenul ce trebuia retrocedat, conducerea Fruvimed desfiinţează paza pentru respectivele parcele, fără a mai efectua lucrări agricole. În tot acest timp, Primăria Mircea Vodă face presiuni atât la Comisia Judeţeană de Fond Funciar, cât şi la ADS Bucureşti pentru a intra în posesia terenului câştigat în instanţă. În 27 mai 2010, Comisia Locală de Fond Funciar Mircea Vodă, după pronunţarea definitivă şi irevocabilă a instanţei, întocmeşte procesul verbal de delimitare a parcelelor ce făceau parte din terenul ce trebuia să revină proprietarilor. În procesul verbal de delimitare se menţionează că pe terenul respectiv nu sunt investiţii, nu sunt culturi înfiinţate, nu sunt sisteme de irigaţii. Acest proces verbal de delimitare întocmit de secretarul Comisiei Locale de Fond Funciar Mircea Vodă, Puiu Giorge, este semnat pe 1 octombrie 2010 de către reprezentantul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, Stere Sponte, de reprezentantul ADS Constanţa, Gheorghe Măndilă, şi de primarul comunei Mircea Vodă, Dumitru Dedu. De ce este important acest proces verbal de delimitare? Pentru că, în baza lui şi a unui raport al ADS Bucureşti, cei trei semnatari sunt în prezent cercetaţi penal, aspect asupra căruia vom reveni ceva mai târziu. În perioada iernii 2010-2011, reprezentanţii Fruvimed Medgidia primesc alte sfaturi de la angajaţii ADS Bucureşti pentru a opri retrocedarea către adevăraţii proprietari.

PROTOCOL SEMNAT… DEGEABA Astfel, fără să înştiinţeze Ministerul Agriculturii de situaţia juridică a terenului, conducerea Fruvimed continuă să se folosească de aprobarea Ministerului Agriculturii de replantare din rezerva naţională şi înştiinţează Primăria pe 12 aprilie 2011 că a obţinut, pe 16.11.2009, dreptul de replantare, motiv pentru care s-a trecut la defrişarea unei suprafeţe de teren. Adresa trimisă către Primăria Mircea Vodă vine după mai bine de un an după ce se pierduse terenul în instanţă, motivul real al acestei adrese fiind acela de a convinge ulterior instanţa în dosarul de cercetare penală amintit mai sus că pe acele terenuri au existat investiţii. Reprezentanţii comunei Mircea Vodă îşi continuă demersurile pentru a intra în posesia terenului şi, pe 20 aprilie 2011, semnează, în sfârşit, protocolul de predare - primire a terenurilor, însă sunt în continuare obstrucţionaţi să între fizic în posesie. Astfel, la o lună distanţă, în urma mai multor discuţii, Prefectura Constanţa decide înfiinţarea unei comisii judeţene “care va constata situaţia actuală a terenurilor agricole situate în perimetrul Comisiei locale de fond funciar Mircea Vodă. Este comisia care a întocmit raportul de constatare în teren în data de 1 iunie 2011, despre care am făcut referire în prima parte a acestei anchete, iar în raportul acesteia se menţionează: “Comisia constată că majoritatea parcelelor au fost defrişate manual sau mecanic, iar diferenţa se află într-o stare avansată de îmbătrânire şi deteriorare, necesitând defrişarea în perioada următoare”. Deşi invitaţi să participe la inspecţia în teren, reprezentanţii Fruvimed au refuzat acest lucru. Numai că, pe 2 iunie 2011, la un an şi jumătate după ce a pierdut terenul în instanţă şi la un an după ce DAJ Constanţa i-a respins dosarul de reconversie a soiurilor, conducerea Fruvimed depune la DAJ Constanţa un nou dosar de reconversie pentru aceleaşi suprafeţe de teren ca şi în 2010. Şi de această dată conducerea DAJ Constanţa ““respinge dosarul de reconversie deoarece lipsesc următoarele documente: acordul scris al proprietarului suprafeţelor de teren (n.r. ADS) pentru care se solicită realizarea de măsuri din cadrul programelor de reconversie. Din certificatul de atestare fiscală emis de Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Constanţa reiese faptul că societatea are obligaţii de plată restante”.

ADEVĂR SAU FALS Conducerea DAJ Constanţa le solicită celor de la Fruvimed SA Medgidia să completeze dosarul, cerându-le acordul scris al proprietarului şi un nou certificat fiscal. Solicitarea DAJ a fost făcută pe 19 iulie 2011, conducerea Fruvimed având la dispoziţie 10 zile pentru a depune documentele care lipseau din dosar. Pe 2 august 2011, DAJ Constanţa respinge din nou dosarul de reconversie a soiurilor depus de SC Fruvimed SA Medgidia, pentru ca, stupoare, pe 3 august 2011, conducerea Fruvimed să depună la sediul DAJ Constanţa acordul scris al ADS Bucureşti pentru terenurile ce făceau parte din dosarul de reconversie, din care, atenţie, făceau parte şi terenurile pe care ADS le pierduse în instanţă. Cum s-a putut acest lucru? Evident, printr-un fals grosolan al conducerii ADS Bucureşti, care a ignorat o decizie definitivă şi irevocabilă a instanţei, refuzând să pună în posesie Primăria Mircea Vodă. Conducerea Fruvimed contestă decizia DAJ Constanţa, iar în urma analizării contestaţiei, DAJ menţine soluţia de respingere a dosarului de reconversie. De menţionat că planul de reconversie a fost depus la DAJ Constanţa la doar o zi după ce comisia judeţeană a constatat în teren faptul că majoritatea parcelelor au fost defrişate manual sau mecanic, iar diferenţa se află într-o stare avansată de îmbătrânire şi deteriorare, necesitând defrişarea în perioada următoare. În aceste condiţii, conducerea SC Fruvimed SA Medgidia cere din nou ajutorul conducerii ADS Bucureşti, mai exact al fostului preşedinte Radu Cristescu, care, imediat, îl trimite la Constanţa pe subalternul său Dănuţ Drigă să remedieze situaţia. “Dănuţ Drigă a venit la Constanţa fără niciun fel de delegaţie. A sunat la sediul din Bucureşti şi a cerut un număr de înregistrare pentru a fi acoperit. El a solicitat convocarea comisiei care a făcut vizita în teren pe 1 iunie 2011. A spus atunci că nu are ce face şi că trebuie să iasă bine pentru Fruvimed. Lucru pe care l-a şi făcut, el contrazicând tot ceea ce membrii comisiei constatau pentru a doua oară. Sunt multe cazuri de acest gen la nivel naţional, societăţi care primesc asistenţă din partea angajaţilor ADS pentru a întârzia cât mai mult retrocedarea terenurilor”, au declarat surse din ADS Bucureşti. Aşa apare cea de-a doua notă de constatare despre care am vorbit în prima parte a anchetei.

DOSAR PENAL… DIN INTERES Cum nici vizita lui Drigă la Constanţa nu a fost suficientă, Radu Cristescu îi cere subalternului său să întocmească un raport cu privire la protocolul de predare - primire a terenurilor către Primăria Mircea Vodă, protocol semnat pe 20 aprilie 2011, în care Dănuţ Drigă scrie la dictare: “Prin datele false prezentate în procesul verbal de delimitare din 27.05.2010, ADS a fost grav dezinformată. (…) Reprezentantul ADS a constatat că o suprafaţă semnificativă prezintă plantaţie de viţă-de-vie viabilă. (…) Reprezentantul SC Fruvimed SA Medgidia susţine faptul că aproape întreaga suprafaţă de viţă-de-vie se află într-un proces de reconversie şi replantare”, se precizează în nota semnată de şeful Serviciului Control şi Antifraudă din cadrul ADS, Dănuţ Drigă, pe data de 5 septembrie 2011, cu doar câteva zile înainte ca preşedintele ADS Bucureşti să fie demis pentru implicări în alte dosare cu terenuri. Mai mult decât atât, aflăm că trimisul special al lui Cristescu, Dănuţ Drigă, este cercetat penal la Bucureşti, într-un dosar aproape similar cu cel de la Constanţa. ADS îşi continuă demersurile de blocare a retrocedării terenului şi face o plângere penală împotriva primarului Dumitru Dedu, a preşedintelui OCPI Constanţa, Stere Sponte, şi a fostului reprezentant ADS la Constanţa, Gheorghe Măndilă, semnatarii procesului verbal de delimitare din mai 2010. Rolul acestui dosar penal este acela de a forţa proprietarii terenurilor să plătească celor de la Fruvimed SA Medgidia peste 800.000 de lei pentru aşa-zise investiţii care ar fi existat pe terenurile respective. Dosarul este intrumentat de procurorul Teodor Niţă, care a declarat că: “Obiectul acestui dosar este acela de a vedea dacă au existat investiţii pe acele terenuri şi care a fost valoarea lor”. Este absolut normal ca instituţiile statului, cum este Parchetul, să verifice dacă au fost sau nu investiţii, dar poate că procurorii ar face bine să îşi îndrepte atenţia şi spre aceste falsuri grosolane făcute de angajaţii ADS Bucureşti, care nu fac decât să întârzie nejustificat punerea în posesie a adevăraţilor proprietari, pentru propriile interese. Nu ar fi rău ca instituţiile să se autosesizeze şi să distrugă această caracatiţă a terenurilor din ADS Bucureşti care, după cum se observă, nu ţine cont de nimeni şi de nimic.