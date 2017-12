Două paciente cu gripă, în stare gravă; o alta a decedat

Două paciente cu gripă sezonieră sunt internate în clinica de terapie intensivă a Spitalului Elias din Capitală, în stare gravă, iar o alta a decedat în 7 martie, toate suferind şi de alte boli, precum obezitate şi diabet, a declarat, ieri, directorul medical al unităţii, Dana Safta. „O pacientă în vârstă de 31 de ani a fost internată în 20 februarie. Suferea de obezitate, a fost intubată şi a primit tratament de specialitate, însă, în pofida tratamentelor, a decedat, în 7 martie. În prezent, avem internate alte două femei la care a fost confirmată gripa sezonieră“, a mai spus dr. Dana Safta. Prima dintre pacientele cu gripă aflate în stare gravă are 65 ani şi a fost internată în 8 martie. „Este intubată. Suferă şi de diabet şi obezitate. La ea a fost identificată gripa sezonieră - AH3“, a precizat directorul medical al Spitalului Elias. A doua pacientă are 42 de ani şi a fost internată în 13 martie. „Are diabet şi hipoacuzie. Şi aceasta este internată la terapie intensivă şi este intubată“, declara, la acea dată, dr. Safta. Directorul medical de la Elias a adăugat, referitor la cele două paciente, că prognosticul este rezervat. „Din păcate, oamenii ajung foarte târziu la spital, cu insuficienţă respiratorie. Evoluţia este absolut dramatică, pot spune, se ajunge la bronhopneumonie hemoragică“, a mai spus dr. Safta. Virusul gripal la cele două paciente în stare gravă şi la cea decedată în 7 martie a fost confirmat de Institutul „Cantacuzino“. Pe de altă parte, dr. Dana Safta spune că, în general, personalul medico-sanitar a refuzat imunizarea contra gripei, după scandalul vaccinului gripal legat de achiziţionarea, în regim de urgenţă, a unui lot de doze destinat populaţiei din China. „Văzând gravitatea formelor de gripă internate la noi în spital, am vaccinat urgent personalul din terapie intensivă. O altă problemă este aceea a tratamentului pentru cazurile de gripă, respectiv medicamentul Tamiflu, pe care spitalul nu îl are, acesta fiind destinat spitalelor de boli infecţioase. Noi am achiziţionat în regim de urgenţă şi acest produs. Cred că oamenii trebuie să înţeleagă că gripa este o boală gravă, din cauza căreia îşi pot pierde viaţa, de aceea trebuie să mergă la medic, mai ales dacă suferă şi de alte boli“, a mai spus directorul medical al Spitalului Elias. În afara pacientei decedate la Elias, în sezonul rece 2013-2014, în România au murit, până la 11 martie, alte 11 persoane infectate cu virusul gripal A/H1 pdm09, potrivit Centrului Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile. În judeţul nostru nu au fost înregistrate astfel de cazuri.

La aceste cazuri se adaugă cel al unui bărbat de 60 de ani din judeţul Suceava, care a fost diagnosticat cu virusul gripal AH3 şi a decedat în 13 martie. Potrivit Direcţiei de Sănătate Publică Suceava, acesta nu fusese vaccinat antigripal.