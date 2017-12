Enel - program de Sărbători

11:34:14 / 02 Ianuarie 2015

prea multe sarbatori

am primit factura cu doua zile inainte de Craciun cu termen limita 26 decembrie. am platit pe 30 si in aceiasi zi am primit somatie. bine o mai duceti la eneltel domnilor. adevarul ca trebuie sa va luati bonusurile de undeva. baiatul care nu a fost acasa, pentru 53 de roni, exact pe 30 decembrie a fost deconectat. lipsa de orice ratiune si logica dovedind ca ati monopolizat aceasta activitate si va comportati ca pe propria feuda. puteati sa trimiteti inainte un preaviz ca sa-i amintiti si nu sa-l tratati ca pe un infractor. consumatorii industriali sunt datori cu miliarde si va bucurati la 53 de roni. apoi la emiterea facturilor tipariti cu caractere ingrosate exact valoarea facturii curente pentru a evita interpretarea gresita a acesteia.